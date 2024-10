Muore due settimane dopo essere stato investito sulle strisce in via Bobbio: la Procura dispone l’autopsia

Genova. E’ morto ieri in ospedale il 72enne investito sulle strisce pedonali due settimane fa in via Bobbio nel quartiere di Marassi. Mario Tanchis, questo il nome della vittima, abitava nella stessa via dove è avvenuto l’incidente stradale.

L’incidente è avvenuto lo scorso 2 ottobre, poco prima delle 9 del mattino. Tanchis è stato preso in pieno da un furgone dell’Amt guidato da un dipendente 53enne e proveniente probabilmente dalla vicina rimessa. L’anziano aveva riportato una frattura al femore ed era stato ricoverato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Per ragioni da accertare le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso di ieri.

I famigliari sono assistiti dall’avvocato Maurizio Tonnarelli. Il sostituto procuratore Francesca Rombolà ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia.