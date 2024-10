Auto contro scooter, 90enne ricoverato in codice giallo muore in ospedale dopo 6 giorni: indagata automobilista

Genova. Il sostituto procuratore Andrea Ranalli ha disposto l’autopsia sul corpo di un anziano deceduto circa due settimane fa all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. L’uomo, Giuseppe ‘Rinaldo’ Poggi, classe 1934, nel pomeriggio dell’11 ottobre era stato urtato da un’auto mentre era alla guida del suo scooter Liberty Piaggio nella zona del campetto di Manesseno, nel comune di Sant’Olcese.

Era stato trasportato in ospedale in codice giallo con alcune contusioni e un sospetto trauma cranico. Un bel po’ acciaccato ma di gravissimo, considerata anche l’età, non sembrava esserci nulla. Invece Poggi, sei giorni dopo era deceduto, probabilmente a causa di un ictus.

Sul luogo dell’incidente erano arrivati i carabinieri, ma non avevano potuto eseguire i rilievi visto che i mezzi, lo scooter e l’auto guidata da una donna di 65 anni, erano già stati spostati.

L’incidente è stato però ripreso dalle telecamere di sorveglianza, subito acquisite dalla Procura. L’automobilista, assistita dall’avvocato Alessandro Sola, è al momento indagata per omicidio colposo.

L’autopsia è stata disposta per accertare se vi sia o meno un nesso causale tra la caduta dell’uomo in seguito allo scontro e la morte.