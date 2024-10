Incidente in A10, auto sbanda e finisce fuori strada: una bimba portata al Gaslini

Genova. Incidente questa mattina sull’autostrada A10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione levante: un’auto ha sbandato, complice probabilmente l’asfalto bagnato.

È successo poco dopo le 9.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma per fortuna gli occupanti sono riusciti a liberarsi in autonomia.

A bordo una donna con una bambina di sei anni. Le condizioni della piccola sono apparse buone, ma per precauzione è stata comunque trasportata all’ospedale Gaslini in codice giallo con l’ambulanza della Misericordia Ponente. L’autista è risultata pressoché illesa.

Un altro incidente è avvenuto sulla A12 tra Recco e Genova Nervi, in direzione ponente, poco prima delle 8. Coinvolto l’autista di un mezzo pesante, trasportato anche lui in codice giallo all’ospedale San Martino con ferite non gravi. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Recco.