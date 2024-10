Incidente davanti alla Questura: auto finisce contro una volante, due poliziotti lievemente feriti

Genova. Incidente stradale questa mattina davanti alla Questura di Genova in viale Brigate Partigiane. Ad essere coinvolte una volante della polizia, che stava andando con le sirene accese su un intervento e un’auto civile.

E’ successo intorno alle 8. Secondo una prima ricostruzione l’auto della polizia che andava da mare verso monte con sirena e lampeggianti sarebbe stata presa in pieno dal mezzo civile. Illeso il guidatore mentre i due poliziotti avrebbero entrambi sbattuto lievemente la testa. Per questo sono stati accompagnati in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso.

Sul posto la polizia locale per gestire il traffico, l’infortunistica per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e il carro attrezzi per rimuovere i mezzi incidentati.