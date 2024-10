Genova. Mattinata davvero complicata per gli automobilisti, genovesi e non, che in questi minuto stanno attraversando il nodo di Genova. Durante la notte il tratto finale dell’A26 è rimasto chiuso a causa di un incidente avvenuto ieri note: alle 4 è stata riaperta una corsia verso Genova, ma parte del traffico era stato deviato sulla A7

E proprio sulla A7 si stanno registrando code di diversi chilometri in entrambe le direzioni. Alle ore 9:30 circa nel tratto compreso tra Genova ovest e Busalla in direzione Serravalle, si registrano 12 km di coda a causa di un incidente nel quale un mezzo pesante che transitava all’interno della galleria Frascone ha perso il semirimorchio all’altezza del km 117+550. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Ma non solo. In direzione di Genova si registrano code e rallentamenti tra Bolzaneto e Genova Ovest, e sulla A10 tra Aeroporto e Genova Ovest, a causa del mandato assorbimento del traffico pesante diretto al porto, dove il maltempo sta complicando di fatto le operazioni in banchina. Il risultato sono diversi chilometri di code in A7, che proseguono fino al nodo di San Benigno