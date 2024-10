Incidente in A26, coinvolte quattro auto: traffico bloccato e coda chilometrica

Genova. Sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, il traffico è bloccato con 4 km di coda in aumento per un incidente tra quattro auto avvenuto all’altezza del km 23, in area cantiere (segnalato).

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, portate in codice giallo all’ospedale San Martino. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

A chi è in viaggio verso Gravellona il consiglio è di uscire a Masone e rientrare in autostrada a Ovada, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.