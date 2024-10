Genova. Grave incidente nella tarda serata di oggi, lunedì 7 ottobre, sull’autostrada A26, con due mezzi pesanti coinvolti e e l’autostrada chiusa dopo che uno dei mezzi ha preso fuoco.

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 1,2, nel tratto compreso tra il bivio con l’A10 Genova-Savona e Masone. Stando alle prime ricostruzioni un camion che viaggiava in direzione sud ha invaso la carreggiata opposta e ha preso fuoco entrando in collisione con un altro mezzo pesante.

Poco dopo le 23 il traffico era bloccato in entrambe le direzioni e l’autostrada chiusa, ma l’incendio era in fase di spegnimento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova Autostrade per l’Italia. Proprio i vigili del fuoco, alla luce della situazione estremamente complessa, hanno fatto arrivare sul posto due squadre e quattro autobotti e chiesto il supporto da nord della squadra di Ovada. Presenti anche due ambulanze e un’automedica.

Il bilancio finale è stato di quattro feriti, per fortuna non gravi. 3 sono gli autisti protagonisti dell’incidente, soccorsi sul posto e poi trasportati presso il presidio di Voltri dell’ospedale Evangelico: sono entrati due in codice giallo e uno in codice verde.

I tre sono riusciti ad allontanarsi dai rispettivi mezzi prima delle esplosioni che hanno interessato l’area dell’incidente. Soccorso sul posto anche un vigile del fuoco, per un lieve trauma rimediato nel corso dell’intervento sui mezzi in fiamme.

Lo scenario, per chi si è ritrovato a percorrere la A26 tra Voltri e Masone, era quasi apocalittico: una densa nube di fumo nero e fiamme molto alte e violente, chiaramente visibili anche dalle abitazioni tra Voltri e Mele che affacciano sull’autostrada.

A chi percorre la A26 ed è diretto verso Genova/Savona si consiglia di prendere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sull’A7 in direzione del capoluogo ligure e, per chi è diretto verso Savona, da qui proseguire lungo la A10 Genova-Savona.

A chi viaggia da Savona verso Milano si consiglia di proseguire lungo la A10 e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo milanese.

Attorno all’una di notte erano ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica. I tecnici della concessionaria autostradale, una volta messa in sicurezza l’area, dovranno fare una valutazione dei danni e non si conoscono le tempistiche di riapertura del tratto di A26.