Gamberoni e pesce pregiato tra i regali in cambio degli appalti: al superdirigente della Questura sequestrati anche vino, posate e buoni benzina

Genova. A Fernando Colangelo, il ’superpoliziotto’ (in realtà tecnicamente è un dirigente di seconda fascia iscritto ai ruoli civili del ministero dell’Interno) indagato per peculato, corruzione e falso nell’ambito dell’inchiesta genovese sugli appalti spezzatino assegnati ad imprenditori amici in cambio di favori e regali, i finanzieri del primo gruppo guidati dal colonnello Giuseppe Di Tullio, hanno sequestrato, oltre a telefono, pc e documentazione varia, anche scorte di gamberoni e pesce pregiato conservati nel freezer di casa.

Si tratterebbe – secondo l’accusa – di uno dei tanti regali fatti dagli imprenditori a cui erano stati assegnati appalti per ristrutturazioni, forniture e servizi per la caserma Ilardi di Sturla, i commissariati di Pré e Cornigliano e Rapallo, il reparto mobile di Bolzaneto e la gestione del ristorante dello stabilimento balneare della polizia di Stato a Quinto.

Tra gli altri beni sequestrati al dirigente dell’ufficio amministrativo contabile della Questura di Genova ci sono diverse bottiglie di vino, buoni benzina e un servizio da 72 posate. Non sono stati invece trovati i “pinguini” che i militari delle fiamme gialle si aspettavano di sequestrare a casa di Colangelo.

La ricerca mirata era nata da un’intercettazione in cui il dirigente chiedeva con insistenza a uno degli imprenditori indagati di portargli i condizionatori portatili. Ma Colangelo ha mostrato ai finanzieri come la sua abitazione fosse dotata di un impianto fisso per l’aria condizionata. Per la difesa di Colangelo – assistito dall’avvocato Antonio Rubino – il fatto che non ci sia traccia dei condizionatori portatili (acquistati come fornitura per i commissariati) nell’abitazione del suo cliente potrebbe far vacillare fin da subito una delle accuse, quella di peculato.

Gli indagati al momento, non hanno a disposizione alcuna documentazione che circostanzi i fatti che hanno portato alle perquisizioni di una settimana fa, ma sono a conoscenza solo dei reati di cui vengono accusati. Solo nel caso in cui qualcuno di loro decida di ricorrere al tribunale del Riesame contro i sequestri potranno vedere almeno in parte le carte che li accusano.

L’indagine era nata dall’esposto presentato in Procura del nuovo provveditore alle opere pubbliche che aveva notato diversi appalti spezzettati in modo sospetto affinché restassero sotto la soglia dei 40mila euro, che impongono una gara pubblica. Da lì erano partite le indagini tecniche e grazie alle intercettazioni i finanzieri avevano scoperto il presunto giro di “regali” e “favori”. Ulteriori elementi utili all’inchiesta potrebbero arrivare nei prossimi giorni grazie alle chat sui telefoni sequestrati ai 18 indagati. E non è escluso che la Procura di Genova possa chiedere a breve per alcuni di loro una misura cautelare. Occorre ricordare che ora con la nuova legge Nordio in casi come questi il gip prima di emettere la misura ‘avvisare’ l’indagato e interrogarlo in modo che possa difendersi dalle accuse prima di un eventuale arresto.

Oltre al dirigente Colangelo risultano iscritti fra gli altri il sovrintendente di polizia Mario Arado (anche lui accusato di corruzione), l’ex provveditore alle opere pubbliche oggi in pensione Roberto Ferrazza, il dirigente tecnico del provveditorato Alessandro Pentimalli, il dipendente Alberto De Vivo, il dirigente dell’agenzie del Demanio Roberto Dellepiane.

Tra le aziende coinvolte ci sono la “Tem srl” con Caterina Ghio e Marco Deriu, la ditta individuale “Antonio Gualtieri”. Risultano iscritti nel registro degli indagati Renato e Sonia Zotti, chiamati in causa per la loro partecipazione a un consorzio temporaneo di imprese vincitrici di un bando per la ristrutturazione della caserma Santa Teresa della Guardia di Finanza.

Indagati inoltre Giovanni Carbonaro e Paolo Bocconi. Bocconi e Carbonaro, secondo gli inquirenti, avrebbero ottenuto l’appalto per i servizi di ristorazione dei bagni della polizia di Stato a Quinto attraverso due realtà diverse, la “P&G Food Service” prima e “La Palapa”, e proprio il cambio di società in mano sempre agli stessi imprenditori sarebbe stato – sostiene l’accusa – un escamotage per riottenere l’appalto.