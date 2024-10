Incendio in via San Martino: scooter distrutto dalle fiamme, auto gravemente danneggiata

Genova. Incendio in strada la scorsa notte per un incendio in via San Martino. A prendere fuoco, per ragioni ancora da chiarire, è stato uno scooter parcheggiato

I vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli sono intervenuti sul posto e hanno spento le fiamme, evitando che si estendessero ulteriormente.

Il rogo, però, aveva interessato nel frattempo anche un’auto posteggiata accanto, che ha riportato ingenti danni. Il mezzo a due ruote è andato completamente distrutto.

Non si registrano persone ferite o intossicate. In corso le indagini.