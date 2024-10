Genova. Un incendio è scoppiato questa mattina in via Fereggiano, in un negozio al civico 85. La colonna di fumo si è alzata sopra tutto il quartiere, generando decine di chiamate per i vigili del fuoco, arrivati sul posto in pochi minuti.

Diverse le squadre operative, tra cui una dotata di autoscala che ha fatto la spola tra le varie finestre del caseeggiato per evacuare in via precauzionale gli abitanti del palazzo.

Al momento sono sconosciute le cause dell’incendio: non ci sarebbero feriti gravi ma almeno sei persone sarebbero state medicate sul posto dai medici del 118. Tra queste ci sarebbero due poliziotti che in attesa dell’arrivo dei pompieri sono entrati nel palazzo per avvisare i residenti, rimanendo però anche loro leggermente intossicati. Anche i due agenti sono stati quindi messi in salvo con l’autoscala.

La polizia locale, intervenuta sul posto, ha prima disposto la chiusura al traffico della strada per poi riaprirla a senso unico alternato.

Notizia in aggiornamento