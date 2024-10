Incendio negli uffici Amt, densa colonna di fumo nero in via Bobbio

Genova. Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di martedì nell’edificio Amt di via Bobbio.

Stando ai primi accertamenti le fiamme sarebbero divampate in un locale adibito a spogliatoio, dietro le biglietterie. Pur non molto esteso, il rogo ha provocato una densa nube di fumo nero e dagli uffici sono state allontanate una ventina di persone ancora presenti.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la polizia. Intervenute anche le ambulanze, ma non si sono fortunatamente registrati feriti. Presente anche la presidente di Amt, che quando è scoppiato l’incendio era negli uffici. Accertamenti in corso sulle cause.