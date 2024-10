Paura in via Fillak, incendio nell’androne di un palazzo: i vigili del fuoco limitano i danni

Genova. Paura ieri sera in via Fillak, nella parte di Sampierdarena che guarda verso la Valpolcevera, per un principio d’incendio che ha interessato i locali al piano terra di un palazzo.

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze per contenere le fiamme ed evitare quello che sarebbe stato lo scenario peggiore: l’evacuazione dei condomini attraverso le finestre, dato che il fumo aveva iniziato a invadere le scale.

I pompieri hanno detto ai residenti di chiudersi in casa e sono riusciti a limitare l’incendio a un sottoscala. L’emergenza è così rientrata senza ulteriori conseguenze.

In corso indagini per capire cosa sia successo.