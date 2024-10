‘In viaggio con Gulliver’ arriva in Valpolcevera: la nuova edizione della rassegna per bambini da 0 a 6 anni

Genova. Dopo il successo delle prime due edizioni a Nervi, la rassegna ‘In Viaggio con Gulliver’, dedicata alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, arriva in val Polcevera.

Il progetto, che unisce cultura e salute, rappresenta un’opportunità per le famiglie di vivere spazi culturali con divertimento e curiosità, offrendo occasioni di scambio e supporto sui tanti interrogativi che spesso la genitorialità pone. Grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese e alla collaborazione con il Comune di Genova, ‘In Viaggio con Gulliver’ si espande in un nuovo territorio genovese, dove Lilliput ETS ha avviato una mappatura dei siti culturali creando una rete per connettere professionisti, realtà socio-sanitarie e culturali. L’obiettivo è la co-progettazione di un ricca rassegna di eventi per famiglie, in programma da ottobre 2024 a maggio 2025, all’interno di spazi culturalmente significativi del territorio.

Tra gli appuntamenti in calendario, laboratori artistici, momenti di scoperta sensoriale, spettacoli teatrali e musicali che vedranno la partecipazione di educatori museali, psicologi, pedagogisti, musicoterapeuti, ostetriche, psicomotricisti e artisti. Ogni evento offrirà momenti di confronto e sostegno ai genitori, nonché opportunità di crescita relazionale e cognitiva per i bambini.

La rassegna si propone infatti di valorizzare i luoghi culturali della Val Polcevera, un territorio ricco di storia e tradizione, tra i quali il MUCE – Museo Certosa di Genova, il Teatro SOC Certosa, la Biblioteca Civica Cervetto di Rivarolo, il Museo delle Marionette di Campomorone e la Chiesa di Santa Maria del Garbo in Val Polcevera. A partire da gennaio, il MUCE – Museo Certosa di Genova, diventerà un museo Lilliput, offrendo un’esperienza di visita pensata appositamente per le famiglie, grazie alle schede attività dedicate e al kit di visita gratuito che verrà distribuito a ogni bambino, per rendere l’esperienza più coinvolgente e giocosa.

L’evento anteprima della rassegna sarà l’11 ottobre 2024 alle ore 16:30 presso il Teatro SOC Certosa, con lo spettacolo musicale ‘Mr Archetto vs Guitarra Marques’, realizzato in collaborazione con Paganini in Val Polcevera e dedicato a bambini dai 3 ai 10 anni. Il 19 ottobre poi si terrà la grande festa di apertura al MUCE, dal titolo ‘Intrecciamoci’, un momento di incontro e scoperta delle nuove opportunità per le famiglie del territorio, grazie alla rete realizzata con gli operatori sociosanitari e culturali locali.

Per partecipare occorre la prenotazione sul sito www.lilliputmusei.it. Tutti gli eventi sono gratuiti.