“In-certi Sguardi sul Centro Storico”, attività e laboratori per Halloween e non solo

Genova. La nuova edizione della rassegna “Sguar(D)i”, quest’anno intitolata “In-certi Sguardi sul Centro Storico” è un’iniziativa sviluppata intorno alla festività di Halloween e per il quarto anno offrirà alla cittadinanza e ai turisti, occasioni di animazione territoriale, scoperta e riscoperta di luoghi cittadini, laboratori, creatività e intrattenimento.

Dal 31 ottobre al 3 novembre, i sestieri di Prè, Molo e Maddalena verranno animati con una serie di eventi culturali, musicali e creativi pensati per tutta la famiglia e quest’anno, in occasione di Halloween, il programma è ricco di appuntamenti imperdibili che celebrano le tradizioni, la cultura e la storia del centro storico di Genova.

L’iniziativa nasce con l’intento di esplorare o riappropriarsi della bellezza e delle storie del centro storico di Genova, anche attraverso tagli e strappi (appunto sguardi) diversi e sguardi inediti, vivendo in compagnia momenti di cultura e divertimento.

Nel dettaglio, per ogni sestiere diverse attività per tutti. Dalle 16:30 alle 18:30, sarà possibile fare dolcetto e scherzetto negli hub e spazi dei tre sestieri, dove dolci e caramelle saranno disponibili per tutti i piccoli esploratori.

Nel sestiere di Prè a partire dalle ore 16.30 saranno disponibili diversi punti di consegna della mappa per le attività, tra cui l’Hub per Prè in Piazza Vittime di tutte le Mafie, Piazza del Carmine e Piazza dei Truogoli di Santa Brigida. Tra le iniziative, i bambini potranno divertirsi con dolcetto e scherzetto nei 48 negozi che hanno aderito alla giornata e che esporranno una zucca fuori dalla porta e con il truccabimbi e giochi presso l’ex Abbazia di San Bernardino, situata in Salita San Bernardino, e partecipare al laboratorio “Costruisci il tuo porta caramelle” allestito in diverse aree, tra cui l’Hub per Prè, Piazza del Carmine e Piazza dei Truogoli di Santa Brigida.

Un’attività speciale è il laboratorio creativo “Festa di Vita: I Colori di Los Dias de los Muertos” presso Zdora Bar & Bistrot, in Via Lomellini 34R, che permetterà ai partecipanti di esplorare la tradizione messicana attraverso attività creative. Inoltre, si terranno letture ad alta voce con la biblioteca itinerante in Piazza Don Gallo. Gli amanti del cinema potranno assistere alle “proiezioni paurose” al Cinemino ad Astra, in vico Cittadella (riservato ai soci Arci). In piazza dei Truogoli di Santa Brigida, il 5678 Studio offrirà musica e danza, trasformando la piazza in uno spazio di intrattenimento. Un’occasione unica per il pubblico sarà la visita alla Confraternita della Morte in Piazza Santa Sabina. La giornata si concluderà alle ore 18:30 in piazza Don Gallo con intrattenimenti e una merenda per tutti offerta da “Drago Foneria Genova”.

Nel Sestiere del Molo e della Maddalena i partecipanti potranno esplorare spazi come la Sala Casa della Maddalena, l’Hub Formicaio di Piazza Cernaia, Piazza Greci, la Sede Gente di Mare, il Pub da Patrick, l’Officina Culinaria, la Casa delle Donne Brigata Alice, Al Chiostro in Santa Maria di Castello, Spirit House, Artroom in Piazza Ferretto, Bla Bla Book, i Giardini Luzzati, la Redazione GoodMorning Genova, il Momart, il Pepita Ramone in Piazza Valoria, la Fioristeria del Molo in Piazza San Donato, l’Infopoint in Piazza delle Lavandaie, Casa Colombo, Mobiletti Belli e altri luoghi simbolo del centro storico.

Nel Sestiere del Molo, dalle 16:30 alle 18:30, occhi puntati sugli zombie. Il Ce.Sto organizza un tour-gioco horror che parte dai Giardini Luzzati e prosegue in tre tappe: Bla Bla Book, Fioristeria del Molo e Momart, culminando in una baby horror dance nell’area archeologica, animata da Audio Video Factory.

La serata del 31 ottobre si concluderà con un Halloween DJ Set nell’area archeologica dei Giardini Luzzati, dalle 22:00 alle 2:00, per chi vorrà ballare fino a tarda notte.

Gli eventi musicali proseguiranno anche nei giorni successivi: il 1 novembre Cimini si esibirà in un live dalle 21:30 alle 00:00 presso l’area archeologica dei Giardini Luzzati, mentre il 2 novembre i Peawees porteranno il loro rock’n’roll a Genova, sempre ai Luzzati, dalle 21:30 alle 00:00. I biglietti per i concerti sono disponibili online.

Il 3 novembre, Casa Colombo ripropone l’attività “Calaveritas. El Día de los Muertos nella Tradizione Messicana” alle ore 15:00, un laboratorio per famiglie a tema Halloween a cura dei Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro. I bambini potranno scoprire le origini precolombiane della festa del Día de los Muertos in Centro America attraverso leggende, filastrocche e un laboratorio creativo che permetterà loro di realizzare maschere ispirate alle calaveritas, i tipici teschinto del giorno dei morti in Messico. Durante l’attività, i bambini “incontreranno” la divinità preispanica Mictlantecuhtli, signore del regno delle ombre, insieme a figure come gli Alebrijes e le Calacas, ispirandoli nella creazione delle loro maschere. L’evento si concluderà con una merenda offerta a tutti i partecipanti. L’attività è rivolta a bambin* dai 6 ai 12 anni, con un costo di € 8,00 per ciascun bambino e un adulto accompagnatore. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie, è possibile contattare Casa Colombo tramite e-mail o visitare il sito www.solidarietaelavoro.it/news.

“In-certi Sguardi sul Centro Storico” è promosso nell’ambito del Progetto di Comunità per il Centro Storico che coinvolge i tre Sestieri di Prè, Molo e Maddalena, realizzato in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova e oltre 90 enti del terzo settore. Un’occasione per vivere il cuore della città tra mistero, tradizione e divertimento.

Per informazioni complete sul programma e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della rassegna www.centrostoricogenova.it ; il sito per le prenotazioni del laboratorio “Calaveritas” www.solidarietaelavoro.it/news e per la visita alla “Confraternita della morte”: https://www.eventbrite.com/e/visita-gratuita-alla-confraternita-della-morte-di-genova-tickets-1048786979087?aff=oddtdtcreator

L’evento è reso possibile grazie al supporto del Comune di Genova e numerosi commercianti e associazioni locali che hanno offerto il loro sostegno e collaborazione. Vi aspettiamo per vivere insieme un Halloween all’insegna della tradizione, del divertimento e della cultura nel cuore del centro storico di Genova.