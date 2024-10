Il Porto dei Piccoli e la Fissw insieme per il benessere dei bambini con gli sport acquatici

Genova. Presso la sede milanese della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (FISSW), è stato firmato il protocollo d’intesa con il Porto dei piccoli – Fondazione ETS. Questa collaborazione segna un passo cruciale nella promozione di attività sportive ed educative rivolte a bambini e ragazzi, in particolare a quelli che si trovano in cura presso poli pediatrici e strutture sociosanitarie come il Gaslini di Genova.

L’accordo prevede la realizzazione di laboratori sportivi legati al surf, al SUP (Stand Up Paddle) e ad altri sport acquatici, con l’obiettivo di avvicinare giovani al mondo del mare in modo sicuro, inclusivo e divertente. Attraverso queste attività, Il Porto dei piccoli e la FISSW si propongono di promuovere il benessere psicofisico dei partecipanti, stimolando lo sviluppo di competenze acquatiche di base, come equilibrio, coordinazione e rispetto per l’ambiente marino.

Oltre alla pratica sportiva, i laboratori includeranno giochi e attività educative, mirate a migliorare la socializzazione, l’autostima e la capacità di gestione dello stress legato alla malattia. Tutte le attività saranno progettate e svolte in stretta collaborazione con le équipe mediche ed educative, per garantire la massima sicurezza e attenzione alle esigenze dei piccoli partecipanti.

“Questo protocollo d’intesa rappresenta una grande opportunità per portare lo sport come strumento di benessere e inclusione a bambini e ragazzi che affrontano sfide quotidiane, sia in ospedale che nelle scuole”, ha dichiarato Gloria Camurati Leonardi, fondatrice e presidente de Il Porto dei piccoli. “Insieme alla FISSW, possiamo offrire loro un momento di svago e crescita, promuovendo valori come la resilienza e l’inclusione”.

Il progetto vedrà l’organizzazione di incontri sportivi sia in presenza, presso scuole e strutture pediatriche, che a distanza, per garantire una partecipazione inclusiva anche a quei bambini che non possono accedere direttamente agli spazi acquatici. Le attività saranno completamente gratuite e rivolte ai bambini e ragazzi del territorio, favorendo lo sviluppo delle loro competenze motorie e promuovendo uno stile di vita attivo e sano.

Intanto, lo scorso 17 ottobre il campione mondiale di windsurf Matteo Iachino ha fatto visita all’istituto Giannina Gaslini di Genova, offrendo ai piccoli pazienti una giornata indimenticabile. L’evento, organizzato da Il Porto dei Piccoli, ha coinvolto i reparti di neurochirurgia, reumatologia, malattie autoinfiammatorie, clinica pediatrica, endocrinologia e chirurgia pediatrica, portando un’onda di entusiasmo tra i bambini ricoverati.

Iachino, tre volte campione del mondo di windsurf e Champion della Fondazione, ha intrattenuto i giovani pazienti con attività ludico-didattiche ispirate al suo sport, condividendo storie emozionanti delle sue imprese nel Mediterraneo. Durante gli incontri, il campione ha trasmesso messaggi di resilienza e speranza ai piccoli pazienti, raccontando come lo sport e il mare siano stati per lui strumenti di crescita e superamento delle sfide personali

. In questa speciale occasione Iachino ha sottolineato inoltre l’importanza del mare non solo come luogo di competizione sportiva, ma anche come fonte di benessere per chi vive situazioni di fragilità. Il suo impegno con Il Porto dei Piccoli, che dal 2005 porta attività ricreative nei reparti pediatrici italiani, ha rafforzato ancora una volta il valore del legame tra sport e salute, dimostrando come la natura possa diventare un potente alleato nel percorso di cura dei più fragili. Grazie a eventi come questo, la Fondazione Il Porto dei Piccoli continua a promuovere iniziative che portano il mare, anche simbolicamente, a chi non può raggiungerlo, utilizzando lo sport e la socializzazione per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti.