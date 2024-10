Genova. Una prima imperdibile, che prevede prosa e opera lirica. Era solo questione di tempo che si realizzasse una collaborazione stretta tra Teatro Nazionale di Genova e il Teatro Carlo Felice per le inaugurazioni delle rispettive stagioni, visto che il direttore del Teatro Nazionale di Genova, Davide Livermore, è anche uno dei più quotati registi d’opera al mondo. Occorreva solo capire quale testo sarebbe stato più adatto e la scelta è caduta sul Giro di vite / The Turn of the Screw.

In una villa isolata nella campagna inglese di fine Ottocento, una giovane istitutrice si convince che i due bambini a lei affidati dialoghino con sinistre presenze, diretta emanazione del Male. Scritta da Henry James nel 1898, The Turn of the Screw è una storia di fantasmi e indicibili segreti, in cui i topos del genere horror si affiancano a una finissima indagine psicologica.

Il regista Davide Livermore porta a teatro il celebrato racconto in una doppia versione, offrendo al pubblico la possibilità di vedere nella stessa sera un nuovo adattamento in prosa e la meravigliosa opera di Benjamin Britten, con Riccardo Minasi, direttore musicale della Fondazione Teatro Carlo Felice, chiamato a dirigere l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova.

Il giro di vite / The Turn of the Screw si presenta come un progetto unico in Italia ed in Europa.

Lo spettacolo in prosa e l’opera debuttano in prima assoluta al Teatro Ivo Chiesa il 12 ottobre, una serata speciale che inaugura congiuntamente le stagioni teatrali delle due istituzioni liguri. Sarà possibile assistere di seguito ai due spettacoli anche il 13, 16, 18 e 20 ottobre, mentre il 15 e il 19 ottobre e dal 22 al 26 ottobre andrà in scena il solo spettacolo di prosa.

Il giro di vite al Teatro Ivo Chiesa

Lo spettacolo di prosa dura un’ora e mezza circa, dopo l’intervallo di 20 minuti ecco l’opera di un’ora e 45 minuti circa.

“Questa speciale inaugurazione – afferma Davide Livermore – nasce da una visione: quella di mettere in dialogo l’Opera Carlo Felice e il Teatro Nazionale di Genova per testimoniare concretamente che fare cultura vuol dire collaborare e aprire le menti, unendo le eccellenze culturali e artistiche di un territorio. Oltre a questo, c’è il mio personale desiderio di unire per la prima volta il Teatro di Prosa e l’Opera: due forme d’arte che devono parlarsi, a partire dalla loro radice comune. L’inaugurazione congiunta di due stagioni così importanti è un evento di vera eccezionalità, unico e straordinario. Rappresenta la fioritura di quella radice comune”.

Il sovrintendente dell’Opera Carlo Felice Claudio Orazi racconta così il progetto: “L’inaugurazione congiunta rappresenta un momento unico nel panorama italiano e si fonda sulla volontà condivisa di rendere sempre più centrale la cooperazione tra le istituzioni culturali del territorio attraverso progetti di alta pregnanza artistica. L’impegno congiunto, con un team creativo e due cast di alto livello, si rivolge sia al pubblico dell’opera sia a quello della prosa, con l’obiettivo di offrire una speciale occasione di incontro, approfondimento e scambio”.

Il progetto Il giro di vite / The Turn of the Screw, prodotto da Teatro Nazionale di Genova e Opera Carlo Felice, si avvale del sostegno del Rina.

Sia l’adattamento in prosa realizzato per questa occasione da Carlo Sciaccaluga, drammaturgo e regista che ha già collaborato più volte con il Teatro Nazionale di Genova, sia l’opera composta da Benjamin Britten nel 1954 su libretto di Myfawny Piper restano fedeli al testo di Henry James nella trama e nell’inquietante atmosfera che avvolge gli spettatori.

Nella nota diffusa dai teatri si legge: ‘La scenografia di Manuel Zuriaga, condivisa da entrambi gli spettacoli, suggerisce una dimora borghese e claustrofobica, che da rifugio diviene rapidamente il luogo del dolore e dell’abuso, mentre prospettive e percezione della realtà mutano angosciosamente, lasciandoci in dubbio su ciò a cui credere. Il crescendo orroroso della drammaturgia si rispecchia nella raffinata scrittura orchestrale dell’opera, tra le più innovative e rappresentative scritte dal grande compositore inglese. Il Male esiste? Siamo noi a decidere di farlo o è il Male stesso a contaminarci e renderci suoi servi? Emblematica e straziante, questa storia di fantasmi, che precede di poco l’avvento di Freud e della psicoanalisi, tocca tutti noi, lasciandoci con l’oscura sensazione che il Male, qui ancora più terribile perché rivolto verso i due bambini, non conosca soluzione’.

“Il giro di vite – dice il drammaturgo Carlo Sciaccaluga – è una storia fantastica ma con tratti psicologicamente così realistici da straziarci. Adattare il lungo racconto per la scena è un’operazione non immediata, perché James affida la narrazione e la suggestione a lunghi monologhi interiori e a dettagliatissime descrizioni. Noi abbiamo scelto di partire dal racconto: la novità più sostanziale è l’alternarsi di scene agite e dialogate, quasi da classico teatro borghese, e parti narrative che assumono valenza di auto-coro”.

Protagonisti dello spettacolo di prosa gli attori Linda Gennari, Gaia Aprea, Aleph Viola, Virginia Campolucci, Luigi Bignone, Ludovica Iannetti.

Nell’opera i cantanti Valentino Buzza, Karen Gardeazabal, Oliver Barlow, Lucy Barlow, Polly Leech, Marianna Mappa, accompagnati dall’Orchestra dell’Opera Carlo Felice.

Sul podio il maestro concertatore e direttore Riccardo Minasi che spiega: “La partitura di The Turn of the Screw è costruita ricalcando il profilo di un enorme tema con variazioni, e rappresenta forse un caso unico nel Novecento per la sua formidabile ricchezza inventiva. Ogni gesto, ogni pausa, ogni azione teatrale è fissata con precisione quasi maniacale. Ciò rende l’opera una vera sfida per gli esecutori, chiamati a trasformare la complessità di una scrittura così rigorosa e vincolante in una resa quanto più naturale possibile”.

I costumi per entrambi gli spettacoli sono di Mariana Fracasso, le luci di Antonio Castro, in collaborazione con Nadia García per l’opera. Le musiche originali e gli arrangiamenti nello spettacolo di prosa sono di Giua.

Info e biglietti: teatronazionalegenova.it e operacarlofelicegenova.it

