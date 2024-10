Il Genoa sprofonda a Bergamo: l’Atalanta vince 5-1, spicca la tripletta dell’ex Retegui

Bergamo. Al Gewiss Stadium non era un impegno facile per il Genoa, nel suo momento più difficile dove era necessaria una forte reazione per rialzarsi dopo due partite a secco di punti e in mezzo un derby perso. Gli uomini di Gilardino erano partiti con un ottimo spirito, poi spento dalla rete dell’ex Mateo Retegui (che non ha esultato).

Arrivati al secondo tempo dopo l’intervallo passano cinque minuti e Retegui ha colpito ancora, dando un’ulteriore dose di sfiducia ai rossoblù. La bordata di Ederson annulla ancora ogni tipo di reazione genoana, poi il tocco di mano di Vogliacco ha portato ad un calcio di rigore battuto ancora dall’ex attaccante genoano che realizza una tripletta personale, infine la rete di De Roon a rendere ancora più pesante il risultato in favore dell’Atalanta. La nota positiva per rossoblù è data solamente dal primo centro in Serie A del giovane Jeff Ekhator.

Il GAP tra le due formazioni si è reso lampante soprattutto nella parte in cui si è spento completamente quello spirito che c’era stato nella prima parte della partita. Si è avvertita una forte paura che si è trasformata in negatività in ogni rete subita. Ora la sosta giocherà un ruolo fondamentale nel percorso del Genoa, che deve assolutamente cercare di ritrovarsi per affrontare al meglio la sfida di sabato 19 ottobre al Luigi Ferraris contro il Bologna, altra formazione qualitativa del campionato.

Per risalire la china dovrà essere importante trovare nuovamente entusiasmo e fiducia, così come recuperare gli infortunati che, tutti a parte Malinovskyi, dovrebbero essere sulla via del rientro. Nonostante sia ancora presto, la classifica si fa sempre più preoccupante.

Il tabellino

Atalanta: Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova (78′ Palestra), Pasalic, Ederson (78′ Sulemana), Zappacosta; De Ketelaere (69′ Samardzic), Retegui (82′ Vlahovic), Lookman (68′ Zaniolo).

Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi,Cuadrado, Godfrey, Comi.

Genoa: Gollini; De Winter, Bani (45′ Vogliacco), Vazquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti (67′ Melegoni), Martin (81′ Norton Cuffy); Pinamonti (67′ Ekhator), Vitinha (Ankeye).

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Melegoni, Masini, Accornero, Ahanor, Marcandalli, Sabelli, Kasa, Matturro.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Assistenti: Mastrodonato di Molfetta e Palermo di Bari.

Quarto ufficiale: Cosso di Reggio Calabria.

VAR: Marini di Roma 1

AVAR: Pezzuto di Lecce.