Il cambiamento climatico nelle statistiche: a Genova la temperatura media è salita di 2° C rispetto al periodo 1971-2000

Genova. Con una temperatura media di circa 16,6 gradi, il 2022 è stato l’anno più caldo dal 1971 per i capoluoghi di regione, registrando un’anomalia termica di +1,7 gradi rispetto al trentennio 1981-2010. Nel 2022 le anomalie di temperatura media sono positive rispetto al trentennio 1981-2010 per tutti i capoluoghi, superiori a +1,5 gradi per 14 di essi, tra cui Genova, che ha sfiorato un +2%.

Lo ricorda l’Istat nel Focus ‘Misure statistiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici: realtà in ambito urbano e nuove geografie per l’agricoltura‘ appena pubblicato.

La soglia dei +1,5 gradi di aumento medio della temperatura era quella stabilita come limite massimo dagli accordi di Parigi.

Nel 2022 la temperatura media a Genova è stata di 18° C, un dato mai registrato prima e di un’anomalia notevole rispetto alle annate precedenti, che oscillavano tra i 15.7 registrati nel 2010 e i 17.5 del 2018. Nel periodo 2006-2022 la temperatura media è stata di 16,7° C, se si considera solo il periodo 2006-2015 era di 16,5°. La differenza 2022 dal valore medio di quest’ultimo periodo è di +1,5° C. Un’enormità in così poco tempo. Confrontandolo con il valore climatico 1981-2010 si arriva a un +1,8°C (16,2° C la media), mentre la differenza col valore climatico 1971-2000 è addirittura di 2° C (15,9° C la temperatura media).

L’aumento della temperatura media è ascrivibile a rialzi di temperatura sia massima sia minima, rilevati per tutte le città esaminate. Per esempio a Genova il minimo delle temperature minime registrate nel 2022 è stato di 1,9° C (+2,5° rispetto al valore medio del periodo 2006-2015), addirittura si è registrata una temperatura minima di +27,9° C nel periodo estivo. Non si è registrato nessun giorno di gelo, i giorni estivi sono stati ben 118 (+41 giorni rispetto al valore climatico 1981-2010) e le notti tropicali 78 (+49). Un dato che mette Genova al secondo posto italiano in entrambe le classifiche.

La media della temperatura massima annua a Genova è salita a 20,7° C (era 19,5 nel 2006). La minima è schizzata a 15,2° C (nel 2006 era di 13,9).

Pioggia

Che il 2022 sia stato un anno particolare lo si vede anche dai dati di pioggia, ma non è un buon segno perché l’andamento climatico è ormai un’alternanza di eventi estremi tra siccità e forti precipitazioni concentrate in pochi periodi: per i capoluoghi di Regione il 2022 è il secondo anno meno piovoso dal 1971 (dopo il 2007), con una precipitazione totale media di 576 mm (-167 mm rispetto al Clino 1981-2010, CLimatological NOrmals, cioè i periodi di riferimento per valutare e descrivere le condizioni climatiche). Genova è stata la seconda città in Italia per calo dopo Milano: -567,3 mm con i suoi 582 mm solo il 2007 era stato più siccitoso. Addirittura -681,73 mm la differerza dal valore climatico 1971-2000. Estendendo l’analisi ai 24 capoluoghi di regione e Città metropolitana, rispetto ai volumi medi del decennio 2006-2015, l’area di Genova è terza per calo: -531,2. I giorni senza pioggia a Genova sono stati 305.

Aree urbane e verdi nelle città

Genova non è stata presa in considerazione, ma l’Istat mostra quanto faccia la differenza un’area vegetata in una grande città analizzando le esperienze di Milano, Roma e Napoli. È stato calcolato il differenziale di temperatura tra ogni punto della città e la media rilevata all’interno delle aree vegetate circostanti. In alcuni Municipi romani, dove la differenza di temperatura tra aree verdi e quelle urbane è di 6,5° C, le aree vegetate riescono a raffrescare l’aria fino ad abbassare la temperatura di -2,9° C. L’indicazione del focus è messo nero su bianco: l’espansione delle aree verdi nelle città può rappresentare una delle soluzioni naturali di contrasto alle temperature elevate, con la messa a dimora di nuovi alberi su aree estese e dedicate alla crescita di nuovi boschi a sviluppo naturale (aree di forestazione urbana); boschi e aree verdi che, oltre a svolgere la funzione di assorbimento della CO2, sono estremamente efficaci per mitigare il fenomeno delle isole urbane di calore delle città, dove, come detto, le temperature sono mediamente più elevate rispetto alle aree vegetate circostanti.