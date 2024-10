Il 24 ottobre la Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze Anpas: monumenti illuminati per celebrare l’impegno di oltre 100mila volontari

Liguria. Giovedì 24 ottobre si celebrerà per la prima volta la Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze Anpas. In concomitanza con le celebrazioni del 120° anniversario di fondazione del movimento nazionale, che oggi conta oltre 500mila soci e socie, 931 pubbliche assistenze e oltre mille presidi su tutto il territorio nazionale.

“Una giornata dedicata agli oltre centomila volontari e volontarie che, con dedizione, competenza e passione, ogni giorno offrono un servizio inestimabile alle nostre comunità – dichiara Niccolò Mancini, presidente Anpas – Essere vicini alla comunità significa essere dentro la comunità, condividere le sue sfide e contribuire al suo benessere. Per questo la presenza capillare sul territorio rende le pubbliche assistenze Anpas un punto di riferimento, ma anche un faro di solidarietà e assistenza, un presidio in grado di intercettare bisogni emergenti e voglia di partecipare.”

Per l’occasione, i capoluoghi di provincia, città e paesi illumineranno di arancione un monumento simbolico, richiamando il colore che rappresenta l’identità delle pubbliche assistenze. A Genova, capoluogo della regione, si accenderanno di arancione la Lanterna (nella notte del 23 ottobre), la fontana di piazza Rossetti e il castello di Nervi, oltre alla sede di Anpas Liguria in via Pacinotti, ma molti altri monumenti e luoghi istituzionali saranno illuminati in tutta la Liguria, come segno di partecipazione e riconoscimento per il lavoro dei volontari.

“Ogni monumento arancione sarà un simbolo di gratitudine e riconoscimento verso il lavoro di quei cittadini e cittadine che, da oltre 120 anni, sono impegnati e impegnate nel cercare di costruire una società più giusta”, continua Mancini. “È un giorno per ricordare che Anpas e le pubbliche assistenze sono sempre presenti, oggi come ieri, al servizio di chiunque abbia bisogno di aiuto, e continueranno ad esserci anche domani. Questo impegno quotidiano non è solo riconosciuto dalle persone che assistiamo, ma anche dalle istituzioni che vedono nel sistema del volontariato sanitario, sociale e di protezione civile una risorsa al loro fianco”.

“Nella nostra Liguria, l’impegno dei volontari e delle volontarie delle pubbliche assistenze è un pilastro fondamentale per le comunità locali – aggiunge Nerio Nucci, presidente di Anpas Liguria – La Giornata Nazionale è un’occasione per ringraziarli e ribadire il valore del loro lavoro, un impegno che si riflette anche nella forte sinergia con le istituzioni locali. L’illuminazione dei monumenti di arancione vuole essere un segnale di riconoscenza che attraversa l’intera regione.”