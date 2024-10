Ianua porta il Rigoletto e il Barbiere di Siviglia nei palazzi dei Rolli

Genova. In concomitanza con Ianua – Genova nel Medioevo, torna per la seconda volta la Grande Opera a Palazzo, evento ideato da Aberto Uva, che mette in scena due opere in altrettanti palazzi dei Rolli.

Venerdì 11 ottobre alle 17 a Palazzo Doria Tursi arriva il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Giorgio Valerio vestirà i panni del maledetto buffone di corte, Brigitte Tornay sarà sua figlia Gilda, sedotta e abbandonata dal Duca di Mantova portato in scena dal tenore Luigi Albani. Completano il cast Gabriele D.G. Bolletta nel doppio ruolo del Conte di Monterone e di Sparafucile e Shinobu Kikuchi in quello di sua sorella Maddalena.

Sabato 12 ottobre, sempre alle 17, a Palazzo Angelo Giovanni Spinola, sarà la volta de Il Barbiere di Siviglia, l’opera che decretò il successo internazionale del giovane Gioachino Rossini. Il Conte d’Almaviva sarà il tenore Shuai Liu Simone, Allan Rizzetti il barbiere tuttofare Figaro, Don Bartolo Gabriele D.G. Bolletta e Asiya Allahverdova la giovane Rosina, contesa da tenore e basso.

Entrambe le opere saranno dirette e accompagnate al pianoforte, a Palazzo Doria Tursi uno straordinario e innovativo Avant Grand N3X offerto dallo sponsor Yamaha e messo a disposizione da Storti Strumenti Musicali di Genova, dal maestro concertatore Yuka Gohda.

Alcune novità di questa edizione: grazie allo sponsor Sagep Editori, il pubblico avrà a disposizione il libretto ridotto dell’opera, con una breve introduzione al titolo e note di approfondimento sulla particolare versione presentata, in modo da poter seguire lo svolgimento dello spettacolo sulla scena.

Inoltre, al termine dello spettacolo, inquadrando un QR code con il cellulare, il pubblico potrà accedere a un questionario online anonimo, per esprimere il proprio gradimento sullo spettacolo. Questo è un primo passo verso una sperimentazione scientifica, che arriverà a dimostrare su un gruppo selezionato di persone, quanto assistere a uno spettacolo di teatro musicale sia in grado di migliorare le risposte fisiologiche del nostro organismo.

Non mancherà l’esperienza Odoropera, che grazie alla collaborazione con i maestri profumieri di Firenze dell’Antica Erboristeria e Spezieria San Simone permetterà al pubblico di sollecitare e stimolare anche l’olfatto durante la rappresentazione, attraverso due essenze profumate appositamente create in relazione al titolo d’opera.

La Grande Opera a Palazzo, che ha ricevuto per gli appuntamenti genovesi il patrocinio di Rai Liguria, è un particolare spettacolo di teatro musicale che adatta i più importanti titoli operistici italiani e internazionali in versione opéra comique, fatta di canto, recitazione e danza, con accompagnamento al pianoforte e rappresentazione scenica in costume, con i costumi della storica Sartoria Teatrale Bianchi di Milano.

Il direttore artistico Gabriele D.G. Bolletta, basso che si è esibito nei più importanti teatri italiani, è il responsabile della scelta dei titoli, della selezione del cast, dell’adattamento e della creazione della parte recitata che egli stesso interpreta.

Parte integrante dello spettacolo, per coinvolgere sempre più il pubblico, è un’introduzione di carattere storico-musicale ricca di riferimenti, aneddoti e collegamenti interdisciplinari a cura di Silvia Corbetta, pianista e divulgatrice, da anni autrice e volto del canale Classica HD di Sky.

Prenotazioni da lunedì 7 ottobre al link https://ianua.happyticket.it/