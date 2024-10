“I segreti dei centenari”, il 28 ottobre a Palazzo Tursi un convegno sulla longevità

Genova. Conoscere ed analizzare i meccanismi virtuosi che consentono di vivere sani e a lungo, è questo il tema del convegno I segreti dei centenari, organizzato da Fidapa BPW Italy sezione Genova in collaborazione con il Comune di Genova, che si terrà il 28 ottobre dalle ore 16 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

Attualmente a Genova i centenari sono 337, 273 donne e 64 uomini, così suddivisi per ciascun Municipio: 71 (57 e 14) Centro Est, 58 (48 e 10) Medio Levante, 47 (40 e 7) Levante, 46 (35 e 11) Bassa Val Bisagno, 27 (24 e 3) Medio Ponente, 24 (19 e 5) Centro Ovest, 23 (18 e 5) Val Polcevera, 22 (16 e 6) Ponente e 19 (16 e 3) Media Val Bisagno.

Secondo le proiezioni demografiche delle Nazioni Unite quest’anno nel mondo ci sono circa 722mila centenari, cifra praticamente raddoppiata dal 2009 ad oggi. Ed in Italia le previsioni dell’Istat indicano che in Italia verso il 2050 coloro che avranno compiuto il secolo di vita saranno quasi 60mila, di cui circa 700 semi-super centenari. La genetica senza dubbio influisce sulla longevità, ma le buone abitudini contribuiscono per oltre il 60 per cento a vivere a lungo e in salute. I ricercatori hanno definito i punti cardine: un percorso personale che aumenti la serenità, una dieta equilibrata, minor uso di farmaci, un buon sonno, ambiente con spazi verdi, mantenersi fisicamente attivi e avere relazioni sociali.

“Nella promozione della longevità e nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini, la nostra amministrazione comunale sta attuando politiche ed azioni trasversali mirate ad abbracciare vari settori che vanno dalla salute alla sostenibilità ambientale – spiega l’assessore ai Servizi Civici e alle Politiche dell’Istruzione del Comune di Genova Marta Brusoni -. Mi riferisco, ad esempio, alle campagne di sensibilizzazione e di informazione su stili di vita sani e di alimentazione corretta, ma anche all’incentivazione a mantenere uno stile di vita attivo, ed a sottoporsi a periodici screening preventivi. È anche evidente che un tema così importante rivesta molteplici aspetti su cui, come Amministrazione locale, ci si stiamo impegnando con attenzione, non ultimo quello di creare e sviluppare spazi pubblici sicuri ed accessibili utili anche per incoraggiare l’attività fisica. Credo, infine, che un altissimo valore sociale possa essere garantito da una sempre più intensa promozione di programmi di volontariato che coinvolgano giovani e anziani utili a creare legami tra le generazioni, con benefici reciproci”.

«La longevità dipende sia dalla genetica sia dalle buone abitudini quotidiane – aggiunge Laura Fasce presidente Fidapa BPW Italy sezione Genova -. L’intento del convegno è affrontare questi vari aspetti per capire quali sono i meccanismi che rendono virtuosi questi comportamenti consentendo a centenari di mantenersi in buona salute e di essere autonomi ed in grado di svolgere le attività quotidiane. Approfondiremo tutto questo attraverso gli studi che sono stati svolti e cercheremo anche di essere da ulteriore stimolo per i vari enti affinché moltiplichino i messaggi e le azioni dedicate al ruolo della prevenzione che saranno portati dai relatori”.

Ideatrice dell’iniziativa è Rossana Sarli, dottoressa e socia consigliera Fidapa: “L’idea di questo evento nasce dalla consapevolezza che la prevenzione è purtroppo ancora poco diffusa. Questo convegno desidera avere un ruolo informativo ma anche essere uno stimolo per evidenziare quali sono i meccanismi virtuosi, anche a livello scientifico. A cominciare da un corretto approccio mentale alla propria esistenza, ma anche all’azione positiva e curativa fornite da una costante attività fisica e, certamente non meno importante, l’importanza di una dieta sana e diversificati apporti alimentari. Studiando il microbiota ho avuto la conferma che questo vero e proprio “esercito di batteri”, in gran parte presenti nell’intestino, è essenziale per il mantenimento di una buona salute perché ha la capacità di metabolizzare gli alimenti, i farmaci e le nostre secrezioni dando origine a nuove molecole”.

“L’impegno di 50&Più è quello di creare le condizioni per costruire una società più giusta e solidale, dove l’esperienza e la saggezza degli over 50 siano riconosciute come un patrimonio indispensabile per il futuro di tutti – afferma Brigida Gallinaro, presidente di 50&Più Liguria e vicepresidente nazionale -. Crediamo che il benessere passi anche attraverso il coinvolgimento attivo e la partecipazione a iniziative stimolanti e arricchenti sia a livello locale che nazionale. Nel corso degli anni abbiamo costruito una solida rete di relazioni internazionali con organizzazioni affini che condividono la stessa attenzione per i senior: condividere esperienze e buone pratiche per migliorare la vita degli anziani in tutto il mondo e promuovere e proteggere i diritti degli anziani a livello internazionale”