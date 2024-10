I giovani Azione Under 30 del Nord Ovest in Liguria per sostenere Andrea Orlando e il Patto Civico Riformista

Genova. Un’iniezione di energia a Genova e in Liguria oggi, con le ragazze e i ragazzi di Azione Under 30 Nord Ovest arrivati da tutta la Liguria, la Lombardia e il Piemonte, a sostegno del candidato presidente Andrea Orlando e del Patto Civico Riformista.

Per Cristina Lodi, segretaria regionale e candidata di Azione “Una giornata piena del loro entusiasmo. In poche ore ci hanno trascinati con la loro voglia di fare, volantinare, dimostrare impegno. Hanno incontrato Andrea Orlando che ha dimostrato di credere profondamente in una Liguria fondata sullo sviluppo, sull’attrattività, che faccia vivere bene le persone, che rappresenti per loro una prospettiva di vita”.

“Io li ho incontrati insieme agli onorevoli Ettore Rosato, Fabrizio Benzoni, Giulio Cesare Sottanelli e alcuni candidati di Patto Civico e Riformista – continua Lodi – Da qui fino all’ultimo minuto, lanceranno sui social e su tutti i mezzi di comunicazione disponibili l’appello al voto per patto civico e riformista per Andrea Orlando. La Liguria è commossa di questa vicinanza e unitarietà di un partito che oggi è una comunità e che é a disposizione dei liguri per cambiare e svoltare insieme agli altri partiti e alle forze civiche di patto civico e riformista, lavorare per il futuro di un’altra Liguria con Andrea Orlando con speranza e ottimismo e sperando di operare il cambiamento”.