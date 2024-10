Halloween, a Genova appuntamenti in biblioteca per adulti e bambini

Genova. Anche quest’anno le biblioteche del sistema bibliotecario urbano sono pronte ad accogliere i bambini e adulti con una serie di attività a tema Halloween, in cui i libri saranno protagonisti. Ecco gli appuntamenti:

BIBLIOTECA BERIO – Fino al 2 novembre h 8-19

Il mio cadavere di Francesco Mastriani. La biblioteca Berio espone il primo noir italiano nell’edizione genovese del 1853 e nell’edizione illustrata pubblicata a fascicoli. Il napoletano Francesco Mastriani fu autore popolarissimo di romanzi d’appendice, nei quali ritrasse le miserabili condizioni di vita del popolo partenopeo attraverso la narrazione di vicende torbide, spesso derivate dalla cronaca.

BIBLIOTECA LERCARI – Fino al 2 novembre in orari di apertura della biblioteca

Libri… da paura – Per la notte più paurosa dell’anno proponiamo una serie di proposte di lettura terrificanti che terranno tutti con il fiato sospeso e incollati alla pagina.

BIBLIOTECA SAFFI – Fino al 2 novembre h 16.30-18

Nel Bosco Spaventevole. Chi ha stregato il mostro cattivo? In occasione di Halloween, L’autrice Rosalba Troiano presenterà il suo ultimo albo illustrato a tema mostri e paura (“Nel bosco spaventevole. Chi ha stregato il mostro cattivo?”, Sabìr 2024) attraverso un laboratorio dedicato ai bambini tra i 5 e gli 8 anni in cui verranno costruiti piccoli mostri e inventate filastrocche magiche scaccia-paura. Ingresso gratuito. Gradita la prenotazione ai contatti della biblioteca.

BIBLIOTECA EDMONDO DE AMICIS – 31 ottobre – pagine Facebook e Instagram della De Amicis

Presentazione albo illustrato Nel bosco spaventevole – Per festeggiare Halloween la Biblioteca De Amicis presenterà dalle sue pagine Facebook e Instagram l’albo illustrato. Nel bosco spaventevole (Rosalba Troiano, Mihaela Paraschivu, Sabìr Edizioni, 2024), una bella novità editoriale consigliata a partire dai 6 anni che si aggiungerà presto al patrimonio della biblioteca.

BIBLIOTECA BENZI – 31 ottobre h 16.30

Letture e laboratorio per bambini fra i 5 e gli 8 anni. Vestiti come vuoi … alle maschere paurose ci pensiamo noi. Un pomeriggio, con storie di mostri simpatici e pasticcioni. Lavoreremo con cartoncino e colori per preparare la nostra maschera personale

L’iniziativa è gratuita, ma su prenotazione fino a esaurimento posti. È richiesta la presenza dell’adulto accompagnatore durante lo svolgimento dell’attività.

BIBLIOTECA CERVETTO – 31 ottobre h 16.30-17:30

Dolcetto o scherzetto? Letture da brivido – Un pomeriggio con storie raccapriccianti, maschere e personaggi mostruosi. Laboratorio dedicato ai bambini da 5 a 10 anni.

Prenotazione obbligatoria in sede o al numero 0105577730 . Evento gratuito a posti limitati

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.

Qualora impossibilitati a partecipare, una volta iscritti, si prega di dare disdetta

BIBLIOTECA GALLINO – 31 ottobre h 16.30-18

Halloween – Leggeremo racconti di streghe, fantasmi e pipistrelli. I bambini se vogliono possono venire mascherati. Dopo le letture costruiremo insieme delle piccole zucchette con il cartoncino e i più piccoli potranno colorare disegni a tema Halloween. A fine laboratorio ci sarà una sorpresa.

BIBLIOTECA BROCCHI – 31 ottobre h 17- 18.30

Halloween per i grandi – In occasione di Halloween Danilo Genovese, studioso e praticante di cartomanzia, ci condurrà tra arcani maggiori, minori e numeri, nel gioco magico della divinazione. Appassionati, curiosi e diffidenti potranno muovere i primi passi nella storia dei Tarocchi, della cartomanzia e nel loro significato. Se avete dei mazzi di tarocchi nei cassetti portateli con voi!