Guidare su fondo bagnato e scivoloso vuole un’auto in ottime condizioni

Guidare su un fondo bagnato richiede certamente molta attenzione alla guida ma allo stesso tempo anche una macchina in ottime condizioni. Questo per evitare problemi di stabilità, di guida e di conseguenza anche di sicurezza. Spesso a Genova le condizioni sono difficili per guidare ma tenendo sotto controllo la manutenzione dell’auto non si correranno rischi.

Guidare su fondo bagnato sempre con la massimo delle prestazioni di sicurezza

“Con quella faccia un po’ così. quell’espressione un po’ così che abbiamo noi prima di andare a Genova” diceva Bruno Lauzi nella memorabile Genova Per Noi. E sempre più gente ogni anno raggiunge il capoluogo ligure per assaporarne i segreti, le particolarità, la storia e goderne al massimo la vita di tutti i giorni. Di certo però Genova è una città con un clima del tutto particolare, non stabile e in alcuni periodi dell’anno piovoso. Quando si cammina sulla strada bagnata con l’automobile bisognerà prestare sempre attenzione anche in funzione della vettura: gli pneumatici con la giuste pressione, ammortizzatori sempre al massimo e la giusta sospensione per favorire la trazione giusta.

L’importanza di avere gli ammortizzatori pienamente funzionanti

Sì, perché le condizioni meteo a Genova ma più in generale in Liguria fanno sì che l’attenzione per la macchina sia massima. Un’auto in perfette condizioni permetterà un viaggio lungo o breve senza nessuna preoccupazione. Controllate con una certa regolarità lo stato della vostra vettura? Non è difficile capire quando qualcosa sotto l’aspetto dell’affidabilità e della stabilità non va. Prendiamo ad esempio gli ammortizzatori: quando l’inclinazione sarà eccessiva in frenata, quando aumenta lo spazio di frenata, quando ci sarà scarsa stabilità e quando si presenteranno diversi rumori allora sarà il caso di cambiarli. Di solito la loro durata è pari a 130.000 e 150.000 chilometri.

I pericoli del fondo stradale bagnato e scivoloso, massima prudenza sempre

Guidare sul bagnato può essere davvero pericolo e come abbiamo visto, oltre alle doti del conducente, bisognerà avere una vettura che sia affidabile. Il fondo stradale scivoloso è causa troppo spesso di incidenti, bisognerà tenere aperti gli occhi e un piede leggero sull’acceleratore. I consigli sono diversi. Uno sempre attuale? Si potranno scegliere percorsi alternativi per raggiungere una certa parte della città qualora nella tratta scelta ci sia l’effettiva impossibilità di guidare o transitare. In molti prima di mettersi alla guida scelgono di consultare le previsioni meteo per evitare brutte sorprese. Questo però non significa sottovalutare il nuovo percorso intrapreso, la prudenza è proprio il caso di dire non è mai troppa.

Controllare la vettura con regolarità

Se volessimo soffermarci sugli pneumatici allora bisognerà controllare che la pressione sia sempre ottimale. Una cattiva manutenzione delle gomme non permetterà una giusta guida, specialmente come abbiamo detto sui fondi stradali bagnati come spesso succede a Zena. Più in generale sarà sempre importante controllare l’automobile con una certa regolarità e assicurarci che possa essere sicura proprio nei momenti in cui incontriamo la pioggia e qualche volta anche la neve. Godetevi la bellezza dei veicoli di Genova senza nessun tipo di preoccupazione per arrivare in un qualunque punto della città e fatevi avvolgere dalla sua unicità e particolarità.