Un ristorante del Tigullio entra nella lista dei “Bib Gourmand” della guida Michelin 2025

Chiavari. Un nuovo ristorante ligure entra ufficialmente nella guida Michelin Italia 2025 sotto la voce “Big Gourmand”.

Si tratta del ristorante Da Felice, a Chiavari, su cui da quest’anno campeggia il pittogramma che indica un ristorante che propone “una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a un ottimo rapporto qualità-prezzo”. Nove dei 16 ristoranti che hanno fatto il loro ingresso nella guida Michelin 2025 hanno ottenuto proprio la dicitura Bib Gourmand.

I nuovi Bib Gourmand verranno svelati durante un’anteprima della Michein Guide Ceremony Italy, la cui 70^ edizione si terrà il 5 novembre al Teatro Pavarotti-Freni di Modena. Un evento che rivelerà anche i nuovi ristoranti stellati, le nuove “Stelle Verdi” e i Premi Speciali nati per celebrare la diversità dei mestieri dell’industria della ristorazione e i ristoranti premiati con il riconoscimento lanciato durante la scorsa edizione, il premio Passion Dessert, nato per premiare l’alta qualità delle esperienze proposte attraverso i dolci ai propri clienti.

Tornando ai Bib Gourmand, nell’edizione 2025 della guida Michelin l’unica new entry ligure è Da Felice, ristorante specializzato in pesce e piatti della tradizione ligure che affaccia sul lungomare. I restanti ristoranti sono in Piemonte (due in provincia di Cuneo e due a Torino), uno in Lombardia, a Milano, uno a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, e poi due in Emilia Romagna, uno in Toscana, uno in Lazio, due in Abruzzo, due in Puglia e uno in Campania. Le regioni che ne contano di più sono Emilia Romagna con 33, Piemonte con 31, Lombardia con 25, Toscana con 25, Veneto con 18.