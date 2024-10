Guardiola ospite da Fazio indossa il cappellino della Sampdoria, ma prima parla dei rossoblù: “Il Genoa è forte…”

Che uno dei sogni di Pep Guardiola fosse quello di allenare anche in Italia, non è un segreto. In interviste passate ha sempre parlato apertamente del suo amore per Brescia, squadra in cui ha militato alla fine della sua carriera da giocatore. Allenato da Mazzone, oltre ad aver avuto il privilegio di giocare con uno dei giocatori più forti della storia italiana e non, Roberto Baggio, è stato ospite nella serata di ieri sera a “Che tempo che fa” proprio con l’ex collega, il “Divin Codino”.

Con Fazio tanti discorsi sul suo passato, presente e futuro, oltre ad immergersi insieme al suo ex compagno in aneddoti vissuti ai tempi del Brescia. Poi il rumor che potrebbe vedere proprio in futuro lo spagnolo su una panchina di Serie A: “Eh, il Genoa è forte…”, e guarda Fazio scoppiando in una risata fragorosa. E’ risaputo che il conduttore telesivo abbia una grande passione per la Sampdoria e, sicuramente, era una battuta per seguire il filo di ironia che ha contraddistinto tutta l’intervista di Pep e Baggio. I tifosi genoani però sicuramente si saranno annotati queste sue parole, sognare in fin dei conti non costa nulla.

Guardiola ha allenato Barcellona, Bayern Monaco e ora è in carica al Manchester City di Haaland e compagni, gli mancherebbe giusto l’Italia per aver allenato nei quattro campionati più famosi del mondo. Un indizio però l’ha già dato, o meglio, un invito, proprio a Roby Baggio: “Allenerò in Serie A solamente se Baggio mi farà da assistente“. Chissà se un giorno questo desiderio si avvererà.

Poi nel momento in cui la stella spagnola si dirige al proprio posto, Fazio lo richiama all’attenzione e gli porge un cappellino della Sampdoria che Pep, senza esitazione, lo indossa facendo felice anche la parte blucerchiata della città, oltre che il conduttore.