Gronda, tunnel, terzo valico e le grandi opere di Genova: occhio agli espropri. Attivo lo sportello per gli indennizzi

Genova. Ci sono gli espropri della linea per il Terzo Valico, quelli per la gronda, il tunnel sub portuale e in futuro per il tunnel della Val Fontanabuona o per lo Skymetro. I rischi per la proprietà immobiliare sono concreti e per questo Ape Genova continua con l’attività di consulenza dedicata ai proprietari di immobili vicini alle nuove opere pubbliche che stanno per subire o hanno subito l’esproprio dei propri beni oppure sono interferiti dalle immissioni di rumore, vibrazioni e polvere dai cantieri aperti, nonché quelli danneggiati in via permanente a causa dell’esercizio dei nuovi tracciati ferroviari e stradali o da altre opere di edilizia pubblica.

Per Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova e vicepresidente nazionale di Confedilizia, e per Paolo Prato, presidente di Ape Confedilizia della Provincia di Imperia e della Federazione Ligure della Proprietà edilizia: «Nella città di Genova sono aperti una moltitudine di nuovi cantieri per svariate grandi opere pubbliche che stanno avendo un impatto sociale, ambientale ed economico molto forte sul territorio. Molti proprietari non hanno ancora ricevuto proposte di indennizzo dai soggetti attuatori competenti. Non è accettabile che la soddisfazione dell’interesse generale passi per il sacrificio dell’interesse o del diritto del singolo, senza che quest’ultimo venga proporzionalmente e interamente indennizzato».

L’obiettivo del servizio di sportello è quello di fornire un’informativa adeguata sui loro diritti ai proprietari di immobili che devono essere indennizzati in conseguenza dell’esproprio dei loro immobili, per i disagi subiti in conseguenza dei cantieri aperti e per i danni permanenti per l’esercizio dell’opera pubblica che comportano una perdita non trascurabile di valore dei loro fabbricati e terreni.