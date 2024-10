Gli studenti del liceo Pertini negli Usa per il Columbus Day: concerto nella cattedrale di St. Patrick

Genova. Una delegazione di 12 studenti del liceo Pertini, accompagnati da tre professori, saranno a New York e San Francisco per partecipare alle celebrazioni del Columbus Day e della Settimana della Lingua Italiana.

Una tradizione che si rinnova con il sostegno di Comune di Genova, Regione Liguria e Città Metropolitana, promossa dall’Associazione Liguri nel Mondo, che, anche quest’anno, ha voluto realizzare la ‘missione’ finalizzata alla condivisione e diffusione delle tradizioni musicali locali.

Il Liceo Pertini Vocal Ensemble rappresenterà Genova e la Liguria a San Francisco e a New York, consolidando il legame tra Italia, in particolare la Liguria, e Stati Uniti. Mercoledì gli studenti del coro, diretti dal professor Luca Franco Ferrari, voleranno negli Usa e saranno protagonisti di alcuni eventi, dedicati alla comunità italiana e ligure all’estero, che coinvolgeranno scuole, teatri e istituzioni diplomatiche tra cui Consolato d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura e il Museo Italo Americano di San Francisco e l’Istituto Italiano di Cultura di New York.

Un momento particolarmente significativo sarà l’esibizione dell’Ensemble Vocale nella cattedrale di St. Patrick il 14 ottobre in occasione della Messa insieme al Coro della Cattedrale prima di partecipare alla tradizionale parata del Columbus Day, sfilando lungo la celebre 5th Avenue a Manhattan grazie alla collaborazione con la Columbus Foundation.

“Dopo il successo dell’anno scorso, anche quest’anno i ragazzi dell’Ensemble Vocale Liceo Pertini voleranno alla volta degli Stati Uniti per le celebrazioni americane del ‘Columbus Day’ – ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico ed Emigrazione Alessio Piana – Regione Liguria, con la collaborazione dell’Associazione dei Liguri nel Mondo, ha inserito questa attività nel Piano triennale regionale in materia di emigrazione. Facciamo nostro l’impegno del professor Alberto Macrì, sapiente regista di questa spedizione, nel portare un po’ di Liguria a San Francisco e New York. Mantenere vivi i contatti con le comunità liguri all’estero è una sfida che dobbiamo vincere anche con iniziative come questa, capace di unire, attraverso la musica, la passione dei ragazzi alla tradizione della cultura regionale”.

“Come amministrazione comunale – aggiunge il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi – crediamo molto nell’importanza delle relazioni internazionali non solo per fare conoscere la nostra città a livello internazionale, ma anche per rafforzare i legami tra la nostra comunità e gli italiani, in particolare i genovesi, all’estero. Nelle missioni internazionali in cui ho avuto l’onore di rappresentare la nostra città all’estero ho avuto modo di notare quanto sia forte l’interesse per la nostra storia, il nostro patrimonio artistico, la nostra cultura e soprattutto la musica, con il Premio Paganini in particolare. Portare i nostri giovani talenti come ambasciatori di Genova negli Stati Uniti rappresenterà una grande esperienza formativa e di crescita per loro in una missione a cui parteciperò e che potrà avere portare importanti opportunità per la città e le future generazioni”.

“Per il secondo anno consecutivo – spiega il consigliere delegato ai Trasporti e Sviluppo economico della Città metropolitana, Claudio Garbarino – i ragazzi del Liceo Pertini avranno l’opportunità, grazie all’impegno congiunto delle istituzioni locali sotto l’impulso dell’Associazione Liguri nel mondo, di fare un viaggio formativo davvero importante di cui saranno protagonisti. Durante la missione sarà anche proiettato un video sulle note di Ma se ghe penso, cantato dai ragazzi stessi, girato nel nostro entroterra e non solo che porterà le immagini e le bellezze del nostro territorio al di là dell’oceano”.

“L’iniziativa si sposa con le finalità della nostra associazione per fare conoscere agli italiani all’estero la voce canora di Genova, loro patria d’origine – ha detto Mario Menini, presidente dell’Associazione liguri nel Mondo – Tutto ciò permette di allacciare conoscenze nuove che fanno crescere l’associazione che ha bisogno di un impatto coreografico e artistico che possa portare gioia e dare un segnale di vitalità a Genova. L’Associazione Liguri nel Mondo, attraverso le attività didattico – formative e artistiche che vedranno protagonisti i giovani musicisti del Liceo Musicale Pertini di Genova, vuole creare un legame tra le giovani generazioni e gli emigrati liguri che nel secolo scorso si sono stabiliti al di là dell’Atlantico per rendere i giovani veicolo di conoscenza delle tradizioni liguri in tutto il mondo”.

“Abbiamo l’idea che questo progetto non si esaurisca con il percorso di studi, ma continui sotto forma di start-up in collaborazione con il liceo per far sì che ci sia una reale connessione tra la formazione e il mondo del lavoro – aggiunge il dirigente del Liceo Pertini Alessandro Cavanna -La nostra scuola coniuga la formazione musicale con l’internazionalizzazione, che molti dei nostri allievi sperimentano grazie alle tante attività promosse dall’istituto”.

Per Alberto Macrì, docente di Storia della Musica del Liceo Pertini, che ha curato l’organizzazione dell’iniziativa, “questo progetto ha messo in rete tante istituzioni italiane all’estero e ci saranno, per i ragazzi, attività formative e performative in location importanti. Abbiamo creato un’importante rete di istituzioni come il Consolato e l’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco e New York e le scuole italiane delle due città. Il progetto ha una parte formativa presso le scuole e alcune performance tra cui il 2 ottobre al Consolato di San Francisco, il 4 in occasione dell’evento in ricordo di George Moscone, sindaco di San Francisco di origini Liguri, il 5 al Museo Italo Americano e il 12 all’Istituto Italiano di Cultura di New York per concludersi il 14 con la Messa a St. Patrick, durante la quale il coro canterà con il coro della Cattedrale, e la partecipazione alla parata”.