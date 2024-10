Giovanni Vernia in tour con lo show “Capa Fresca”, nuova data anche a Genova

Genova. Dopo il successo della precedente tournée da quasi tutto esaurito, Giovanni Vernia torna in teatro con il suo one man show che continua a riempire i teatri d’Italia di divertimento e intelligente ironia: Capa Fresca, di e con Giovanni Vernia, per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi, prodotto da VentiDieci e Top Agency.

La tournée toccherà le principali città da Nord a Sud del nostro Paese, tra cui Genova e La Spezia.

Non c’è più spazio per la fantasia, per l’immaginazione. Capa Fresca nasce da questa consapevolezza, che si traduce nella capacità di sdrammatizzare ciò che gira intorno. Oggi la “capa fresca” ha un valore in più, quello di fungere da antidoto all’apatia in un periodo storico in cui l’intelligenza artificiale e i social ci stanno togliendo l’immaginazione e dove gli algoritmi decidono per noi qualsiasi cosa, togliendo spazio alla fantasia. La libertà è solo un’illusione. Un allestimento scenico 3D unico in Italia catapulterà il pubblico in un caleidoscopio di colori e divertimento.

Una stand-up-comedy arricchita da momenti musicali e di ballo, con un occhio di riguardo alla satira sull’attualità, che Vernia presenta così: “È lo spettacolo che ho sempre voluto fare. Lo dico a ogni data, quando levo qualcosa perché mi viene in mente una cosa da inserire che mi diverte di più. Più Capa Fresca di così…”.

Chi non ha mai sentito dire “tene’ ‘a capa fresca“? Un detto tutto napoletano entrato nel gergo comune, per intendere scherzosamente chi ha la testa libera da pensieri faticosi e preoccupanti, sempre pronto a guardare la parte divertente in tutto ciò che accade, che vive ogni occasione per divertirsi e sdrammatizzare.

Giovanni Vernia è così e lo è sempre stato. Non mancava mai di ripeterglielo suo padre, di origini pugliesi: “Giovà, tu tieni la capa fresca”. Ogni stortura di questo Paese, che attraversa la “capa fresca” del comico, si plasma e diventa incredibilmente pretesto per ridere: dalla sanità all’odio social, dalla tv alle ultime manie degli italiani in fatto di sport, di svago, di gusti musicali, dei personaggi più in voga. Perché, citando il filosofo Nietzsche: “Non si può ridere di tutto, ma ci si può provare”. E basta avere la “Capa Fresca”, come Giovanni.

Lo spettacolo sarà al Teatro Civico della Spezia l’8 febbraio e al Teatro della Corte di Genova il 23 maggio. I biglietti sono già disponibili online su www.ticketone.it, www.ciaotickets.com, www.ticketmaster.com e nei punti vendita autorizzati.