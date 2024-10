Giovane trovato morto nella notte al CityPark di piazza Dante

Genova. Un giovane di circa 25 anni è stato trovato morto questa notte all’interno di un’auto parcheggiata dentro al CityPark di piazza Dante.

A chiamare i carabinieri sono stati i responsabili del park. Secondo quanto appreso il giovane, di nazionalità straniera, era il proprietario dell’auto. Non aveva una casa ed era solito trascorrere la notte nell’automobile.

Il sostituto procuratore Silvia Saracino ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia per risalire alle cause della morte. Non ci sarebbero sul corpo evidenti segni di violenza.