Giorno del ricordo, querela agli Amici di Ponte Carrega dopo le critiche per il relatore considerato vicino a Casa Pound

Genova. Nella giornata odierna il Presidente dell’Associazione Amici di Ponte Carrega è comparso davanti ai Carabinieri della Stazione di Molassana in qualità di indagato per rispondere all’interrogatorio delegato dalla Procura della Repubblica di Genova dal Pubblico Ministero incaricato delle indagini per i reati di diffamazione a mezzo stampa.

“Abbiamo appreso con sorpresa l’esistenza di una denuncia penale nei nostri confronti per diffamazione a mezzo stampa per una nostra lettera, indirizzata al Comune di Genova – Municipio IV Media Val Bisagno, poi pubblicata sul nostro sito internet e sulla pagina Facebook dell’Associazione – si legge nella nota stampa diffusa questo pomeriggio dall’associazione Amici di Ponte Carrega – Il querelante sarebbe dovuto intervenire davanti alle scuole del territorio, in qualità di relatore, in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo dello scorso 10 febbraio. La lettera criticava l’opportunità di fare intervenire davanti alle scolaresche del territorio un relatore che, secondo fonti verificate di stampa, aveva, di sua spontanea iniziativa, caricato e pubblicato sul proprio profilo Facebook un’immagine (banner) con il logo e i colori di Casa Pound, palesando pertanto una sua vicinanza a quella realtà. Considerato ciò, e considerata la delicatezza di un tema che va affrontato con rigore storico e senza revisionismi e strumentalizzazioni, abbiamo quindi richiesto al Comune di Genova – Municipio IV Media Val Bisagno di ritirare il proprio patrocinio all’iniziativa, come già precedentemente fatto, per gli stessi motivi di opportunità, dagli altri due enti patrocinatori dell’evento (Associazione GAU e COOP Liguria) e di valutare con maggiore attenzione la scelta di prossimi futuri relatori”.

“A seguito del nostro intervento – continua la nota – privo di ogni contenuto e volontà diffamatorie, e degli analoghi interventi presentati da altre associazioni come l’ANPI, a fronte della decisione di ritirare il patrocinio da parte di GAU e Coop Liguria e a seguito di numerose rimostranze e interrogazioni presentate da alcune forze politiche nelle sedi istituzionali dei Municipi Media Val Bisagno, del Consiglio Comunale di Genova e del Consiglio Regionale della Liguria, l’originario relatore è stato sostituito nel suo ruolo di oratore davanti alle scuole del territorio. Va specificato che le fonti di stampa che abbiamo citato sono numerose e ricorrenti e che sono di dominio pubblico fin dal febbraio 2023, quando il querelante fu invitato, in una veste analoga, nel Municipio Levante. La nostra Associazione, che da anni si pone come soggetto attivo nel dibattito pubblico cittadino e svolge attività con finalità sociali e culturali con al centro il territorio della Media Val Bisagno, con particolare attenzione alla collaborazione con le scuole e le Istituzioni, ha pertanto esercitato nel rispetto del proprio ruolo sociale e delle proprie funzioni associative, in ottemperanza agli scopi prefissati dal proprio Statuto, un legittimo diritto di critica nei confronti della scelta del Comune di Genova – Municipio IV Media Val Bisagno”.

“Diritto di critica ancora più comprovato da notizie pubblicate sui principali quotidiani locali, mai smentite pubblicamente e per cui non è stata chiesta alcuna rettifica dal diretto interessato. Siamo rimasti sorpresi dalle tempistiche e dalla modalità con cui è stata presentata questa denuncia, con la quale si contesta un nostro legittimo diritto di critica esercitato nel pieno rispetto delle nostre finalità sociali, del principio di continenza e di verità dei fatti narrati e colpisce ancora di più il fatto di essere stati gli unici a essere chiamati a rispondere di questo tentativo di delegittimazione – conclude il comunicato – Poiché crediamo e rispettiamo la Giustizia e il lavoro della Magistratura, abbiamo risposto alla convocazione del PM con serenità, convinti che il nostro agire è stato corretto e fiduciosi in una conclusione per noi positiva di questa vicenda. Nonostante ciò, continueremo a vigilare sul nostro territorio come abbiamo sempre fatto insieme alle altre associazioni che hanno a cuore i comuni valori espressi dalla nostra Costituzione”.

“Riteniamo sconcertante che l’Associazione Amici di Ponte Carrega sia stata raggiunta da denuncia per diffamazione per aver esercitato il diritto di critica nei confronti della scelta del Comune di Genova-Municipio IV Media Val Bisagno di coinvolgere nel Giorno del Ricordo un relatore che, stando agli organi di stampa, sembrerebbe vicino a Casa Pound – dichiarano i portavoce del M5S della Liguria – Certi che gli inquirenti faranno luce sull’accaduto, come M5S Liguria esprimiamo vicinanza e solidarietà all’Associazione: fino a prova contraria, questo è ancora un Paese libero e difenderemo con i denti il diritto di critica di tutti i cittadini, i comitati e le associazioni che hanno ancora a cuore i pilastri della nostra Costituzione”.