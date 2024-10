Giornata nazionale della Psicologia, le iniziative a Genova sul tema dell’intelligenza artificiale

Genova. La presenza sempre più pervasiva dell’intelligenza artificiale nella vita di ciascuno di noi è il tema a cui l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria dedica, quest’anno, la Giornata nazionale della Psicologia del 10 ottobre e le iniziative ad essa collegate, organizzando un convegno rivolto alla cittadinanza all’istituto nautico San Giorgio di Genova e curando, al Cineclub Nickelodeon di via della Consolazione, la proiezione gratuita di tre film che a loro volta esplorano i confini tra umanità e tecnologia.

«La Giornata Nazionale della Psicologia 2024 si concentra sulle sfide contemporanee che l’umanità deve affrontare, tra cui l’adattamento a nuovi equilibri, la comprensione delle complesse dinamiche sociali e tecnologiche e il ritrovamento del senso dell’esistenza – spiega Mara Donatella Fiaschi, presidente dell’Ordine –. L’evoluzione tecnologica e i cambiamenti globali, come quello climatico e le crisi sociali, hanno creato un clima di incertezza che richiede nuove risposte psicologiche. La crescente fragilità della psiche umana, specialmente tra i giovani, evidenzia la necessità di sviluppare una maggiore consapevolezza psicologica per gestire l’impatto delle tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, e per evitare che queste ultime dominino l’umano. Ecco perché con le iniziative di quest’anno intendiamo stimolare una riflessione sul ruolo cruciale della psicologia nella promozione dell’umano e nella gestione delle sfide poste dalle tecnologie».

I tre film rappresentano visioni diverse, ma complementari, di un futuro in cui i confini tra umanità e tecnologia diventano sempre più sfumati: “L’uomo bicentenario” di Chris Columbus, che verrà proiettato lunedì 7 ottobre alle 20:30, racconta il viaggio di un robot, offrendo una riflessione sul desiderio universale di identità, emozioni e mortalità; “Lei” di Spike Jonze, giovedì 10 ottobre alle 21:15, affronta il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle relazioni umane, interrogandosi su come la tecnologia possa riempire i vuoti emotivi e sollevando il dilemma della vera connessione tra uomo e macchina; infine “Non lasciarmi” di Mark Romanek, domenica 13 ottobre alle 20:30, porta sullo schermo un futuro distopico in cui la biotecnologia crea degli “pseudo-umani” e ci costringe a riflettere sulle implicazioni etiche del progresso scientifico. Ciascuna proiezione sarà seguita da una discussione in sala con gli psicologi psicoterapeuti Francesco Durand e Lidia Compagnino, permettendo così al pubblico di approfondire i temi trattati e comprendere come queste narrazioni cinematografiche possano riflettere le nostre paure, speranze e sfide nel confrontarci con l’evoluzione tecnologica.

Venerdì 11 ottobre dalle 9 alle 13:15 presso l’aula magna dell’istituto nautico San Giorgio, invece, è in programma il convegno “Ritrovare l’umano: intelligenza artificiale e altre sfide per un futuro percorribile”, aperto a tutti e finalizzato a stimolare una riflessione sul ruolo della psicologia nella promozione dell’umano e nella gestione delle sfide contemporanee poste dalle tecnologie. Di seguito il programma:

ore 8:30 – Registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori;

ore 9 – Benvenuto e introduzione di Mara Donatella Fiaschi, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Liguria;

ore 9:15 – “Intelligenza artificiale e psicologia: prospettive e sfide”. Luca Bernardelli, psicologo, consulente Cnop aree intelligenza artificiale e psicologia digitale, ceo di Become;

ore 9:45 – “Psicologia clinica e nuove tecnologie: esperienze sul campo”. Roberto Ravera, direttore della struttura complessa di Psicologia dell’Asl 1; Stefania Guasco, responsabile della struttura semplice di Psicologia clinica digitale dell’Asl 1;

ore 10:15 – “Fondamenti socio-cognitivi e terapie assistite da robot per i disturbi dello sviluppo”. Davide Ghiglino, psicologo clinico, ricercatore, dottorato in bio ingegneria dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit);

ore 10:45 – Pausa caffè;

ore 11:15 – Tavola rotonda: “Il futuro dell’umano tra filosofia, psicologia, neuroscienze e intelligenza artificiale”. Luca Bernardelli, psicologo, consulente Cnop aree intelligenza artificiale e psicologia digitale, ceo di Become; Monica Gori, psicologa, responsabile dell’Unità di ricerca per le persone con disabilità visiva dell’Iit; Alessandra Modugno, professoressa associata di filosofia teoretica dell’Università di Genova; Gian Luca Serafini, psichiatra, direttore della Clinica psichiatrica dell’Ospedale San Martino di Genova, ordinario di psichiatria all’Università di Genova; Carlo Serrati, neurologo, coordinatore del Dipartimento interaziendale regionale di neuroscienze e riabilitazione. Modera Francesco Margiocco, giornalista de Il Secolo XIX.

Ore 12:25 – Dibattito. Spazio per domande, osservazioni e discussioni con i relatori.

Ore 13:15 – Chiusura dei lavori.

Tutte le iniziative collegate alla Giornata nazionale della Psicologia sono gratuite e aperte alla collettività: per partecipare è sufficiente compilare il form al seguente link indicando gli appuntamenti ai quali si intende assistere. Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria dell’Ordine al numero di telefono 010.541.225, oppure via mail all’indirizzo segreteria@ordinepsicologiliguria.it.