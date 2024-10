Giornata mondiale della poliomielite: Rotary raccoglie fondi per 40 mila vaccini

Genova. Ieri sera il Rotary, che celebra quest’anno il centenario del suo servizio a Genova, in occasione della Giornata Mondiale della Lotta alla Poliomielite, ha organizzato un concerto per raccogliere fondi in favore della campagna End Polio Now e per sensibilizzare i partecipanti e l’opinione pubblica sugli ultimi sforzi che bisogna ancora compiere per eradicare questa terribile malattia dal nostro pianeta. Raccolti 20 mila euro che verranno utilizzati per vaccinare 40 mila bambini nel mondo.

La serata, aperta da Natale Spineto, Governatore del Distretto 2032 – che riunisce i Rotary Club della Liguria e delle province di Alessandria, Asti e Cuneo – e da Cesare Cardani Coordinatore nazionale della Campagna End Polio Now, ha offerto un programma magistrale dell’Orchestra d’Archi “San Giorgio”, diretta dal Maestro Nevio Zanardi, con la partecipazione straordinaria della soprano Benedetta Torre, alle centinaia di persone presenti nella Chiesa del Gesù.

L’evento è stata l’occasione, proprio durante la giornata mondiale della lotta alla poliomielite, per parlare della terribile malattia e per fare il punto dello stato di avanzamento della campagna iniziata dal Rotary da quasi quarant’anni e tuttora in corso. Il virus – che può causare paralisi irreversibili nel giro di poche ore e che colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni – purtroppo è tornato nelle ultime notizie di attualità in seguito alla sua ricomparsa nella Striscia di Gaza nello scorso luglio.

Nonostante il conflitto in atto nell’area, sono già stati effettuati due cicli di vaccinazione. Il primo intervento a inizio settembre ha provveduto a vaccinare 559.161 bambini pari al 95% della popolazione infantile idonea e il secondo, iniziato il 14 ottobre, ha immunizzato 591.700 bambini sotto i dieci anni con una seconda dose del nuovo vaccino orale contro la poliomielite di tipo 2 (nOPV2).

È necessario un minimo di due dosi di nOPV2 per interrompere la trasmissione del poliovirus. Tuttavia, questo obiettivo sarà raggiunto solo se almeno il 90% di tutti i bambini verrà vaccinato in tutte le comunità e i quartieri. In questo ciclo, verrà somministrata anche la vitamina A insieme al vaccino contro la poliomielite, per aiutare a potenziare l’immunità generale tra i bambini di età compresa tra due e nove anni.

La campagna, condotta dal Ministero della Salute Palestinese in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), l’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Rifugiati Palestinesi (UNRWA) e i partner della Polio Globa Eradication Initiative, fa parte degli sforzi di emergenza per fermare l’epidemia di poliomielite a Gaza, rilevata il 16 luglio 2024, e prevenire l’ulteriore diffusione del poliovirus.

Il Programma Polio Plus, iniziato dal Rotary International nel 1985 – e dal 1989 portato avanti in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’UNICEF, la Bill & Melinda Gates Foundation e i Centers for Desease Control – da allora ha vaccinato oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi ed è molto vicino ad eradicare la malattia.

Oltre alla ricomparsa del virus a Gaza, rimangono alcune aree di Afghanistan e Pakistan dove la campagna di vaccinazione ha sempre avuto qualche difficoltà ed ha subito un diffuso rallentamento delle operazioni durante la pandemia di Covid-19. Manca davvero molto poco e non ci si può fermare adesso.