Genova celebra Cristoforo Colombo: dal corteo storico ai premi colombiani, il programma della giornata

Genova. Sabato 12 ottobre Genova celebra il giorno di Cristoforo Colombo con una serie di iniziative che culmineranno nella tradizionale Cerimonia Colombiana. Quest’anno, le celebrazioni rientrano nel programma di “Un Weekend nel Medioevo”, la tre giorni dedicata alla Genova medievale tra eventi e visite guidate.

La Giornata di Genova e di Colombo si apre al mattino con laboratori per bambini presso la biblioteca Berio di via del Seminario 16 (ore 9.30, 14.30 e 16.30); e prosegue alle ore 9.30 con il 50° Convegno Internazionale delle Comunicazioni “Colombiano” – “Cavi sottomarini e nuove connessioni globali: il ruolo strategico del Mediterraneo” (programma completo su www.iicgenova.com) ospitato nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale; alle ore 11 si svolge la 33esima edizione del Corteo Storico Colombiano curato dal Comitato Nazionale per Colombo.

Il corteo è ideato e progettato da Bruno Aloi: la partenza è da via Garibaldi, percorre piazza Fontane Marose, XXV Aprile, piazza De Ferrari, mentre la partenza del “Corteo del Vecchio Mondo” è da Casa di Colombo, via Fieschi, via XX Settembre, piazza De Ferrari. I due cortei si uniranno in piazza De Ferrari e proseguiranno insieme il percorso verso via San Lorenzo per giungere al Porto Antico dove una barca simulerà lo sbarco di Cristoforo Colombo a San Salvador il 12 ottobre 1492. Durante il percorso sono previsti spettacoli musicali, di danza, sbandieratori e rievocazioni storiche Casa di Colombo.

Alle ore 15 in piazza De Ferrari/largo Pertini è prevista la partenza del Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare il cui percorso attraverserà luoghi principali come Porta Soprana, dove alle 15.30 saranno deposte corone davanti alla casa di Cristoforo Colombo in collaborazione con A Compagna e l’Agenzia Consolare USA a Genova, e poi via San Lorenzo, piazza Caricamento, via Garibaldi (dove sarà atteso dai sindaci di Genova, Amalfi, Pisa e Venezia) per poi raggiungere piazza Matteotti.

Alle ore 17 nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si svolgerà la Cerimonia Colombiana per ricordare la figura del Grande Navigatore e la scoperta dell’America. La commemorazione, nata negli anni Cinquanta del secolo scorso, è anche un’occasione per accendere i fari su Genova e sulla Liguria e per ringraziare coloro, che maggiormente hanno contribuito a tenere alto il nome della città. Ad aprire l’evento sarà il saluto del sindaco di Genova ai liguri nel mondo.

Come consueto verranno conferiti i Premi Colombiani: la Medaglia d’Oro Colombiana assegnata a “chi di qualunque nazionalità, si sia distinto per ardimento, fervore di studi e di esperienze, audacia di realizzazione in prove di alto significato umano o in efficaci contributi alle conquiste scientifiche ed alla loro divulgazione”; il Premio Internazionale delle Comunicazioni “Cristoforo Colombo” destinato “a chi abbia maggiormente contribuito con una scoperta, ricerca, opera o iniziativa, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che da quello sociale ed umano, al progresso delle comunicazioni, intese come mezzo di sviluppo economico e civile e di avvicinamento e collaborazione tra i popoli”; il Premio Internazionale dello Sport conferito “all’atleta, allo sportivo o all’ente, associazione o persona che comunque abbia meglio contribuito nell’anno a valorizzare lo sport, considerato non solo nei suoi aspetti fisici ed agonistici, ma anche in quelli spirituali ed educativi”; la Medaglia Città di Genova.

Seguirà la cerimonia di offerta dell’olio del Comune di Loano per la lampada votiva che arde presso le ceneri di Cristoforo Colombo nel Faro di Santo Domingo. Si proseguirà con la nomina delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori di Genova nel Mondo e si concluderà con la presentazione degli equipaggi delle Antiche Repubbliche Marinare che, domenica 13 ottobre, si sfideranno nella sfida remiera nel canale di calma di Pra’. Quest’anno per la prima volta si svolgerà anche una regata tutta al femminile.