Ai Giardini Luzzati musica e talk contro discriminazioni e odio: sul palco anche la rapper francese Chilla

Genova. Venerdì 18 ottobre i Giardini Luzzati a Genova debutta “Tuas – Tutta un’altra storia. Nuove cornici narrative contro la discriminazione e l’odio”, l’evento organizzato da Helpcode Italia in collaborazione con Genova Hip Hop Festival, Giardini Luzzati, Sestiere del Molo e Il Cesto.

L’evento è a ingresso gratuito, una serata fatta che unisce musica e dibattiti per abbattere le discriminazioni e favorire inclusione e dialogo tra le diverse culture. Si inizia alle 18 con talk e laboratori interattivi che affrontano temi come la migrazione, l’inclusione e la lotta contro l’odio e l’intolleranza, e dalle 21 si passa alla musica con esibizioni live di artisti impegnati nel sensibilizzare il pubblico su queste tematiche.

Tra i protagonisti della serata la rapper Chilla, uno dei volti di spicco della scena hip hop francese, apprezzata soprattutto per i testi e la scrittura. Oltre a lei sul palco Sossy, rapper genovese di origini marocchine e membro del collettivo Genovarabe, bandiera della nuova scena hip hop multiculturale ligure, e Samu L, rapper genovese classe 1997, che racconta la sua esperienza personale come uomo trans in brani autobiografici come “Resistiamo”.

Quella dei Luzzati è la tappa conclusiva dell’omonimo progetto di Helpcode finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), sviluppato negli ultimi due anni, che mira a superare le narrazioni divisive riguardanti la migrazione, promuovendo il protagonismo giovanile e l’impegno civico delle comunità educanti. Durante il progetto, giovani e comunità educanti hanno ricevuto strumenti didattici per rafforzare il loro impegno civico e combattere odio e intolleranza verso i migranti. Tuas ha l’obiettivo di favorire un cambiamento collettivo e individuale, verso una società più equa e sostenibile.

“Siamo davvero orgogliosi di concludere questo percorso con un evento che dà spazio alla creatività e all’impegno di ragazzi e ragazze, valorizzando la diversità come chiave per superare le barriere – dice Matteo Cavalleroni, segretario generale di Helpcode – In questo progetto ci siamo impegnati perché l’arte, il dialogo e la partecipazione attiva potessero contribuire a costruire una società più inclusiva e solidale, come cerchiamo di fare ogni giorno, in Italia e nei Paesi dove operiamo, attraverso le nostre attività”.

“Come Genova Hip Hop Festival abbiamo sposato da subito questa iniziativa perché abbiamo molto a cuore le tematiche affrontate da Helpcode – aggiunge Anis Hafaiedh, project manager di Genova Hip Hop Festival – La lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni è uno dei valori fondanti della cultura Hip Hop e poter organizzare un evento con Helpcode e Giardini Luzzati, in cui si esibirà una rapper donna di livello internazionale, dando spazio ad artisti genovesi di grande valore è esattamente quello che ci piace fare”.

Il progetto coinvolge diversi partner, tra cui CISV, FOCSIV, Progetto Domani: cultura e solidarietà (PRO.DO.C.S.), Compagnia di San Paolo, Helpcode Italia, Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane (CONNGI), Coordinamento delle diaspore in cooperazione internazionale (CODIASCO), Libera Università Maria SS.Assunte (LUMSA) e l’Università degli Studi di Torino (UNITO). Helpcode è un’organizzazione che dal 1988 opera, in Italia e nel mondo, per tutelare i diritti delle bambine e dei bambini affinché possano diventare adulti consapevoli e realizzare i propri sogni.