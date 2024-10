Giardini Govi, Lodi (Azione): “No al ridimensionamento degli spazi pubblici”

Genova. Cristina Lodi, capogruppo del Misto (Azione) in consiglio comunale, interviene sull’ipotesi di riqualificazione dei Giardini Govi, legata al depuratore di Punta Vagno, a Genova e annuncia che presenterà un’interrogazione sul tema.

“Nel contesto di questo intervento sono stati approntati anche dei lavori sui sovrastanti giardini Govi, e fin qui, si direbbe, tutto bene – dice – salvo scoprire, con tanto di piantina del restyling completo del progetto, che si tratta di un ridimensionamento di alcuni spazi pubblici a favore di privati”.

“Nello specifico – continua – ciò che ha portato i cittadini della zona fino a una raccolta firme, è stato essersi accorti, con un banale confronto del rendering con gli spazi attuali dei giardini, che la pista di pattinaggio sarà più piccola, lo skate park potrebbe essere anch’essa ridimensionata e il campetto pubblico sparire a favore di due nuovi campi da padel”.

“Nonostante le rassicurazioni dell’assessore competente, è il progetto che mi pare essere piuttosto esatto nella distribuzione dei nuovi spazi – spiega la consigliera comunale – come giustamente sottolineano i cittadini, infatti, due campi da padel (di privati) hanno grandezze che necessariamente andranno a sottrarre spazi pubblici. Come la mettiamo con l’ennesima tentazione, alla quale sembra non riuscire mai a resistere l’attuale amministrazione comunale, di rosicchiare metri quadri, spazi, aree pubbliche alla collettività a favore di privati?”

“Anche in questa battaglia dei cittadini, che si stanno attivamente impegnando in una raccolta firme, sarò accanto a loro chiedendo conto di questo progetto che toglie verde, gratuità e aria aperta alla gente”, conclude Cristina Lodi.