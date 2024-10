Genova24 compie 14 anni e va “alle superiori”: la nostra sfida per un’informazione di qualità

Genova. Quattordici anni. Se fossimo adolescenti avremmo appena iniziato le scuole superiori. Il 10 ottobre 2010 (10/10/10) nasceva Genova24.it, quattro anni dopo l’apertura di IVG.it in provincia di Savona. Una vera scommessa in un’epoca in cui lo smartphone e i social network erano ancora agli inizi del loro boom. Una scommessa che oggi continua: fare informazione locale in tempo reale, sempre a contatto col territorio, cercando di garantire una qualità sempre maggiore.

“Iniziare le superiori” significa passare allo step successivo, provare ad alzare l’asticella. Abbiamo cercato di dimostrarlo il 7 ottobre organizzando il primo dibattito in diretta tra candidati alla presidenza della Regione Liguria. Uno sforzo organizzativo importante per offrire un prodotto di livello “televisivo”, con una scenografia iconica – la vasca degli squali dell’Acquario di Genova – e un format studiato per mettere i partecipanti sotto pressione, toccando in poco più di un’ora e mezza tutti i principali temi che riguardano il futuro della nostra regione. Il risultato è stato altrettanto notevole: migliaia di utenti collegati in streaming sulla nostra pagina Facebook, su YouTube e sulla homepage del sito web, centinaia di commenti, dichiarazioni riprese sui principali quotidiani.

Oggi l’informazione online è una costante che attraversa ogni minuto delle nostre vite, accessibile praticamente da ovunque. E Genova24.it è diventato un riferimento per quanto riguarda l’informazione online in provincia di Genova, nella quotidianità (tra i 70 e i 100.000 utenti unici ogni giorno) e ancor più nelle emergenze (durante la pandemia o le allerte meteo spesso il sito supera i 300mila lettori). Un dato significativo perché legato solo a una singola provincia (e non all’intera regione), che indica una penetrazione quotidiana sul territorio ormai acquisita e slegata dalle news di giornata e da eventuali “picchi”.

E poi c’è la pagina Facebook, seguita da oltre 160mila persone: un dato che la rende una vera e propria community dedicata alla città di Genova. Per questo, ad esempio, capita spesso che la nostra pagina venga utilizzata anche per diffondere appelli e messaggi di pubblica utilità. Quasi un anno fa è nato il canale WhatsApp di Genova24, un servizio totalmente gratuito con il quale ricevere ogni giorno sulla celebre app di messaggistica notifiche con le notizie principali della giornata. Ad oggi contiamo quasi 18mila iscritti, in continua espansione, che leggono i nostri articoli e talvolta rispondono alle nostre domande. Stiamo crescendo giorno dopo giorno su Instagram e chissà quali altre sfide ci attendono in futuro.

Numeri alla mano, insomma, possiamo ormai affermare da qualche anno che, grazie alla fiducia quotidiana di una grande fetta di genovesi, Genova24 è diventato uno dei siti web di riferimento per il nostro territorio. Come per leggere di cucina, tv o tecnologia si va sui blog dedicati, per leggere “di Genova” si viene su Genova24. E se si vuole “parlare ai genovesi”, sono pochi i canali efficaci quanto l’accoppiata giornale/social network di Genova24.