Genova si illumina di viola per la giornata nazionale dell’afasia

Genova. “L’afasia ti lascia senza parole” è il messaggio condiviso in occasione della Giornata Nazionale dell’Afasia, che si celebra in tutta Italia il prossimo 19 ottobre e, in occasione della quale, con il patrocinio del Comune di Genova, la città e in particolare la fontana di piazza De Ferrari si illumineranno di viola ciclamino.

A.L.I.Ce. Liguria Odv, l’Associazione per la Lotta all’ictus cerebrale, conferma il proprio impegno nell’informare e sensibilizzare la popolazione su questa patologia che colpisce ogni anno in Italia circa 100.000 persone, affrontandola a 360°, dalla prevenzione al post ictus e, in particolare, sulle conseguenze che questo comporta non solo per la persona che ne è colpita, ma anche per il familiare o caregiver.

Tra le conseguenze maggiormente disabilitanti, che hanno infatti un impatto devastante sulle attività della vita quotidiana, sull’autonomia, sulle relazioni e, in generale, sulla qualità della vita delle persone colpite, dei loro familiari e dei caregiver c’è l’afasia, un disturbo del linguaggio che colpisce circa il 30% di chi ha avuto un ictus cerebrale.

Alcune persone afasiche hanno difficoltà quando devono esprimersi verbalmente mentre può rimanere intatta la capacità di comprensione del linguaggio; altre, invece, riscontrano difficoltà quando si tratta di comprendere quello che viene loro detto.

L’intervento precoce e tempestivo è fondamentale ed è necessario che chi manifesta anche solo uno dei sintomi (tra i più comuni ricordiamo: difficoltà nel parlare correttamente; alterazione della vista, in particolare perdita di una parte del campo visivo; deviazione della bocca; deficit di forza o di sensibilità da un lato del corpo; alterazione dell’equilibrio; stato confusionale) chiami immediatamente il 112 (o il 118) per essere portato il più rapidamente possibile negli ospedali dotati dei centri organizzati per il trattamento di questa malattia, cioè le Unità Neurovascolari (Centri Ictus o Stroke Unit), in modo da poter arrivare velocemente in Ospedale. In questo modo è possibile ridurre il rischio di mortalità ma soprattutto gli esiti di disabilità, spesso invalidanti, causati da questa malattia.