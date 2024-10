“Genova per Voi”, vince il 20enne Gianmarco Gridelli. Premiati Carlotta Rosini e Claire Rabuttino

Genova. Grande partecipazione al Teatro della Gioventù per la serata finale dell’undicesima edizione del talent per autori di canzoni Genova per Voi, che si è tenuta a Genova da lunedì 21 ottobre.

Ha vinto il ventenne Gianmarco Gridelli di Rocca di Papa (Roma): firmerà un contratto come autore con Universal Music Publishing Ricordi. A consegnargli la targa, Klaus Bonoldi (A&R Director delle Edizioni Musicali).

La genovese Carlotta Rosini ha ricevuto la Targa SIAE “alla migliore autrice” da Alessandro Grassi, Director Musical Repertoire, Copyright di SIAE.

Fra gli interpreti liguri che hanno cantato composizioni degli otto finalisti, la giuria composta da Alberto De Scalzi (Eames), Elisabetta Gagliardi, Laura Monferdini, Carla Peirolero, Roberto Tiranti ha scelto il diciassettenne genovese Claire Rabuttino che ha ricevuto da Gian Piero Alloisio la Targa NUOVO IMAIE. Al giovane Claire andrà anche un premio in denaro di 700 euro. La seconda classificata, Iris Kalb, riceverà un premio di 300 euro.

Aldo De Scalzi, Armanda De Scalzi e il Coro Quattro Canti diretto da Gianni Martini sono stati protagonisti di un omaggio a Vittorio De Scalzi. Ha condotto la serata Elisabetta Gagliardi con Emanuele Dabbono che, per l’occasione, ha cantato “Il filo rosso”, scritto con e per Alfa.

La finale è stata preceduta dalla prima edizione di Genova Music Day, con Katoo (Il mestiere del producer), Federica Abbate (Il mestiere dell’autore), Marta Blumi Tripodi (Il gender gap nell’industria musicale), la presentazione del libro E sottolineo se… Giorgio Calabrese. Un italiano medio senza rete, di Cesare Borrometi con Vito Vita (Coniglio Editore, 2024), e ha visto la presenza di Gino Paoli, che ha ricevuto, con Daniele Bresciani, il Premio CartaCanta dall’Associazione Culturale ArCa di Brescia per il libro Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni.

Genova per Voi, ideato da Gian Piero Alloisio con Claudio Buja e Franco Zanetti, è prodotto da ATID, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Genova, della Regione Liguria, di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, di NUOVO IMAIE – collecting che tutela gli Artisti Interpreti Esecutori – con il patrocinio dell’Università di Genova e con la collaborazione di Universal Music Publishing Ricordi.