Da Genova alla Palestina, Tajani consegna le chiavi del primo dei 15 tir di Food for Gaza

Genova. Sotto una pioggia battente, e nelle ultime ore prima del silezio elettorale, il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani – prima di salire sul palco della chiusura della campagna per Bucci, con Giorgia Meloni e Matteo Salvini – ha consegnato simbolicamente alla vice direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale, Rania Dagash, le chiavi del primo dei 15 tir con generi di prima necessità, cibo e medicinali, destinati alla popolazione di Gaza, in ginocchio a causa degli attacchi di Israele.

“Quest è il primo dei 15 tir che lo stato italiano regala al Programma alimentare mondiale – ha detto Tajani – e che arriveranno a Gaza attraverso il varco al confine con la Giordania, un progetto che è stato preso a modello da tutto il mondo e che ha il sostegno del governo di Israele e dell’Autorità Nazionale Palestinese”.

“Noi ci preoccupiamo di costruire la pace e di aiutare le popolazioni civili che stanno soffrendo – ha continuato Tajani, questi camion resteranno a Gaza per continuare a distribuire il materiale che invieremo, sono stati allestiti per lavorare all’interno della Striscia di Gaza, per lavorare in zone sconnesse come quelle della Striscia”.

“L’Italia ha messo a disposizione altri 25 milioni di euro per le popolazioni civili e una parte di fondi anche per un progetto di ricostruzione per l’Autorità nazionale palestinese – ha sottolineato il vicepremier – ma serve un progetto di ricostruzione di Gaza per quando sarà finita la Guerra che sia condiviso e portato avanti dall’Ue, e noi lavoriamo perché questo cessate il fuoco sia prima possibile”.

“Ci conforta apprendere come Forza Italia abbia finalmente compreso il dramma che sta subendo la popolazione inerme di Gaza – commentano i portavoce e i candidati del M5S Liguria – Tuttavia, non ci è chiaro come si possa voler inviare cibo a chi nella Striscia sta morendo di fame sotto le bombe e contestualmente continuare a inviare armi a Israele, che sta di fatto bombardando Gaza. Nell’attesa che qualcuno faccia chiarezza su questo evidente cortocircuito della destra, al viceministro Tajani a Genova non sarà sfuggito che Music for Peace ha bloccati qui 80 tonnellate di alimenti, capi di vestiario e medicinali proprio per Gaza. Se serve, possiamo metterlo il contatto con i referenti di Music for Peace, Valentino Gallo e Stefano Rebora. Siamo certi che, potendolo fare, vorrà aiutare a inviare anche quanto raccolto dall’Associazione genovese, aggiungendolo all’invio pubblicizzato oggi al Porto Antico. E magari non per convenienza elettorale, ma semplicemente per alleviare le sofferenze di chi ha perso tutto. Speranza purtroppo vana, quest’ultima, visto che la parata di oggi al Porto Antico è l’ennesima supercazzola della destra: non può infatti partire alcun convoglio umanitario per Gaza. E forse almeno questo un Ministro degli Esteri lo dovrebbe sapere”.