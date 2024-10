Genova. Dal Genova Jeans Trail, il percorso che come una cucitura collega la Biblioteca universitaria, il porto antico, via Pré e via Del Campo fino a via Luccoli, al “cielo di pesci” realizzato con jeans vecchi dai bambini delle scuole genovesi, passando per le mostre di pezzi unici – tra cui gli iconici Levi’s 701 che portava Marylin Monroe, i laboratori di tessuto, gli allestimenti in location particolari come l’agenzia delle Dogane o i palazzi dei Rolli, e ancora le realizzazioni delle aziende genovesi e le decine di eventi e incontri: al via la Genova Jeans Week, prima volta con questo format – curato da Anna Orlando – che per sei giorni fa rivivere ai cittadini e ai turisti la storia, la contemporaneità e il futuro della moda e dell’utilizzo di questa tela.

Fino a domenica 6 ottobre, in città saranno organizzate iniziative che spaziano dall’arte alla moda, alla musica, all’artigianato, tutti da scoprire attraverso un inedito percorso contrassegnato visivamente da una lunga impuntura posata per terra lungo i vicoli del centro storico.

Il tema dell’edizione dell’evento, promosso dal Comune di Genova, è “Il jeans è per sempre”, che ha come ambassador il cantautore Roberto Vecchioni.

Il programma della Genova Jeans Week prevede, tra le altre cose, 13 mostre, sette esposizioni di moda e oggettistica, quattro installazioni artistiche, quattro piazze illuminate, otto palazzi dei Rolli che apriranno le loro porte, 25 workshop, concerti, due eventi di beneficienza, feste. Alcuni eventi saranno riservati solo agli operatori del settore ma la maggior parte degli appuntamenti saranno a libera fruizione.

“Per la prima edizione della Genova Jeans Week mi pareva giusto individuare un filo conduttore che legasse tutte le proposte del programma – dice la curatrice Anna Orlando – e mi pareva giusto che fosse la Storia con tutte le sue storie, le radici profonde del Jeans lo legano a una città i cui ultimi 1000 anni sono tutti scritti nelle pietre e nelle strade che costituiscono il fitto percorso del Jeans trail, non solo gli ospiti da fuori ma anche i genovesi sono invitati a scoprirlo, tappa per tappa, in questa settimana in cui l’arte è capace di attivare un processo di rigenerazione che confido sia solo l’inizio per un centro storico ricco di bellezza per tutti”.

“Genova Jeans Week è evento senza precedenti che celebra la cultura e l’arte del denim, cuore pulsante della nostra tradizione – commenta il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi – la nostra città si veste di jeans e invita tutti a partecipare alle moltissime attività in programma, a questo proposito, siamo particolarmente orgogliosi di mettere in luce il nostro impegno sulla sostenibilità, con la presenza delle aziende che illustreranno il ciclo di produzione dei jeans, invitiamo tutti a partecipare a questa celebrazione del denim, un tessuto che unisce moda, storia e innovazione”.