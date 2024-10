Genoa, ufficiale l’acquisto di Pereiro. Intanto l’infermeria non si svuota: De Winter va ko in Nazionale

Genova. E’ ufficiale Gastòn Pereiro è un nuovo calciatore del Genoa. Nel tardo pomeriggio di oggi con una nota sul sito ufficiale il club rossoblù ha annunciato l’ingaggio del giocatore svincolato.

Il calciatore uruguaiano, classe ’95, questa mattina aveva sostenuto le visite mediche poi nel pomeriggio la firma sul contratto e il primo incontro con il mister e i suoi nuovi compagni.

L’attaccante in carriera ha vestito le maglie di Club Nacional, PSV Eindhoven (con cui ha vinto due campionati olandesi), Cagliari e Ternana.

L’uruguaiano andrà a rinforzare un reparto offensivo in sofferenza, complice anche il fatto dell’infortunio di Vitihna che dovrà stare fuori per almeno 4 settimane. Mister Gilardino ha così un nuovo giocatore che può coprire diverse posizione offensive: sia ala destra che seconda punta e all’occorrenza anche trequartista.

Se da una parte però il tecnico del Grifone può tirare un sospiro di sollievo visto il nuovo innesto, dall’altro sono ore di preoccupazione perché l’infermeria non accenna a svuotarsi. Sono arrivate infatti brutte notizie dal ritiro del Belgio, il difensore Koni De Winter si è fermato durante l’allenamento a causa di un problema.

Per il numero 4 si teme un lungo stop, addirittura un mese. Il belga è atteso in queste ore a Genova dove effettuerà gli accertamenti medici per verificare la vera entità dell’infortunio.

Nel frattempo domani il Genoa effettuerà l’allenamento pomeridiano a porte aperte, in vista della gara casalinga contro il Bologna (sabato 19 ottobre ore 15). Tanti i dubbi e le preoccupazioni di mister Gilardino ma con una speranza: quella di vedere Messias almeno in panchina.