Genoa, striscione di incoraggiamento esposto a Pegli

Genova. Uno striscione di incoraggiamento è stato esposto dai tifosi del Genoa all’ingresso del campo di allenamento di Pegli: ‘Soffrire è nel nostro dna, lottare e non mollare anche. Forza Gila, forza ragazzi’. Il testo riassume in poche parole l’orientamento della tifoseria che mette da parte i mugugni e i timori per dedicarsi a incoraggiare la squadra, che sta attraversando un momento difficilissimo anche a causa degli infortuni di alcuni elementi-chiave.

In mattinata test con la Primavera di Sbravati, attesa dal match di campionato lunedì a Udine, per i giocatori rimasti a Multedo. In gol Accornero e Melegoni. Gli allenamenti riprenderanno lunedì, giornata in cui verranno fatte le valutazioni sui giocatori in recupero.

Prosegue intanto la prevendita per Genoa-Bologna, in programma sabato 19 alle 15, senza necessità di tessere del tifoso. Poco più di un migliaio i tagliandi in giacenza per la Gradinata Zena e quella laterale.

Il fine settimana vedrà all’opera Ekhator con l’Italia U19 nel secondo round con il Galles. Thorsby per il match tra Norvegia e Austria, Vasquez con il Messico nell’amichevole con il Valencia.