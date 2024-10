Genoa, riunione club con Blazquez: Acg conferma le porte chiuse

Genova. Sul web si è diffusa la voce che la riunione di domani sera tra l’a.d. del Genoa Andres Blazquez e i rappresentanti dell’Associazione club genoani sarebbe stata a porte aperte.

L’Acg smentisce e puntualizza con una nota, che riceviamo e riportiamo:

“In merito alla notizia, girata in rete riguardo alla riunione di domani sera con il dott. Blazquez, i suoi collaboratori ci hanno confermato che lo stesso non ha rilasciato dichiarazioni relativamente a una riunione a porte aperte e, pertanto, la serata di domani sera si svolgerà esattamente come era stato stabilito e concordato in precedenza con lui e come riportato nel nostro ultimo comunicato stampa”.

Sarà possibile dunque la partecipazione di un solo rappresentante per club.