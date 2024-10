Genoa, nuovo rinforzo per mister Gilardino: arriva Gaston Pereiro

Genova. Mister Alberto Gilardino avrà presto un nuovo rinforzo per il reparto offensivo: si tratta dello svincolato Gaston Pereiro, vecchia conoscenza della Serie A.

La società rossoblù ha infatti trovato l’accorso per il classe 1995, che nel giugno scorso ha chiuso il suo rapporto con il Cagliari. Nelle prossime ore sarà a Genova per sostenere le visite mediche e porre la firma sul contratto: lunedì dovrebbe poi sostenere il primo allenamento in gruppo.

Gilardino avrà così un giocatore duttile in attacco, infatti il ventinovenne può giocare sia come trequartista che come seconda punta o ala destra. Pereiro potrebbe essere anche una pedina fondamentale per il tecnico complice l’infortunio di Vitinha che dovrà stare ai box almeno per tre o quattro settimane (ha riportato una lesione ai flessori).

L’uruguaiano in Serie A ha totalizzato 69 partite e 9 reti, tutte con la maglia del Cagliari. Vanta anche 13 presenze e 5 gol con la nazionale del suo Paese.

Il calciatore ha indossato la maglia del club sardo dal 2020 al 2024 senza però mettersi troppo in luce come invece aveva fatto nel campionato olandese con la maglia del Psv Eindhoven (118 presenze di cui 17 in Champions League e 2 in Europa League mettendo a segno in totale 44 reti). L’uruguaiano in Olanda vince due campionati, esprime un ottimo calcio e così arriva la chiamata della Nazionale guidata, all’epoca da Tabarez.

Ora con la casacca del Grifone una nuova opportunità per rilanciarsi e, magari, aspirare ad una nuova chiamata con la Nazionale per provare a partecipare ai prossimi mondiali del 2026.