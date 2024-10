Genoa: Messias out, sui social è Balotelli-mania ma Gilardino ha anche una soluzione “in casa”

Genova. Niente da fare per Junior Messias che ha provato a tutti i costi a rientrare in vista del match a Roma contro la Lazio, ma non è ancora a posto.

L’esito degli esami di oggi non è dunque positivo. Per evitare ogni tipo di rischio il giocatore resterà ai box e la rivalutazione sarà rifatta nelle prossime settimane.

A questo punto occorrerà capire se riprenderanno vigore le trattative per portare in rossoblù Mario Balotelli. Oggi la giornata è stata convulsa perché sui social si rincorrevano le voci, prive di fondamento, di un accordo già sicuro e con addirittura l’attaccante già a Genova.

Nulla in realtà si è mosso, sino a metà pomeriggio, rispetto alle dichiarazioni fatte da Gilardino a fine gara col Bologna. Le evoluzioni non positive dell’infortunio di Messias e di Vitinha potrebbero riaprire la trattativa.

Gilardino, però, avrebbe anche un’altra soluzione in casa e che ha dato prova di essere all’altezza: Jeff Ekhator, attaccante diciassettenne con già un gol all’attivo, ha dimostrato ancora una volta nella partita contro il Bologna di essere determinante nell’economia del gioco offensivo del Genoa adattandosi anche a fare la seconda punta.

Il ragazzo è quello che sinora ha convinto di più tra i subentranti: ha stazza, personalità, ma soprattutto quelle movenze e quei tocchi di sponda che sono merce rara in questo Genoa. Lotta, va a prendersi il pallone e spesso è nel posto giusto al momento giusto. Appena entrato, sabato scorso ha subito tenuto palla e aperto il gioco favorendo gli inserimenti dei compagni. Suo l’assist per il primo gol di Pinamonti. Gilardino ha sempre dichiarato che lo centellina per farlo crescere, essendo molto giovane, ma in una situazione di emergenza il coraggio di inserirlo con più continuità potrebbe essere la mossa giusta. In una Serie A in cui i giovani faticano a trovare spazio rispetto ad altri campionati dove invece sono subito lanciati nell’agone (da Lamine Yamal in Spagna in giù). Questa potrebbe essere un’opzione non peregrina per fare di necessità virtù almeno sino al mercato di gennaio, nel caso la trattativa con Balotelli dovesse arenarsi.