Genoa, martedì allenamento a porte aperte al Signorini

Il Genoa consentirà ai tifosi di assistere all’allenamento di martedì pomeriggio alle ore 15. Un modo per far sentire alla squadra il calore dei sostenitori in vista di una seconda parte di ottobre sulla carte molto complicata. Il calendario mette in programma sabato a Marassi il Bologna. A seguire, trasferta in casa della Lazio e poi nuovamente in casa contro la Fiorentina. Tre partite in cui ritrovare spirito e racimolare qualche punto per poter affrontare al meglio il tris di sfide successivo che sulla carta è più abbordabile: Como, Parma e Cagliari. Sul fronte mercato, è arrivato Gaston Pereiro. Per la sfida contro il Bologna si spera di riavere a disposizione Messias, mentre sarà out Vitinha.

Il comunicato del club

Martedì allenamento a porte aperte al ‘Signorini’. Ritrovo pomeridiano per suonare la carica in vista della ripresa dopo la sosta e per il prosieguo di stagione. E’ consigliato muoversi con i mezzi pubblici. Domenica di riposo per il team. Attiva la prevendita per la sfida con il Bologna di sabato 19 alle ore 15. C’è anche la possibilità di rivendita del posto per gli abbonati. Più di 30mila attesi al “Ferraris” per sostenere ‘Gila’ e la squadra.