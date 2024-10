Lazio – Genoa LIVE: c’è Thorsby vicino a Pinamonti, aspettando Balotelli

Le formazioni ufficiali:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. A disposizione di mister Marco Baroni: Furlanetto, Mandas, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Pellegrini, Vecino, Pedro, Gigot.

Genoa (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti. A disposizione di mister Alberto Gilardino: Sommariva, Stolz, Mercandalli, Norton-Cuffy, Ankeye, Bohinen, Accornero, Melegoni, Pereiro, Ahanor, Ekhator, Badelj, Masini.

L’arbitro è Marco Piccinini della sezione di Forlì, che settimana scorsa ha diretto la Sampdoria. Al suo fianco gli assistenti Perrotti e Ceccon, mentre il quarto ufficiale è Aureliano. Al VAR, invece, Serra e Abisso.

Roma. Ormai è quasi certo che questa sia l’ultima partita del Genoa senza Mario Balotelli. Ed è certo anche che questa sia una partita in cui il Grifone deve gettare in campo l’orgoglio visto settimana scorsa. Perché dove le risorse tecniche mancano, serve il cuore e il senso di appartenenza per portar via dall’Olimpico “qualcosa di grande”, citando Cesare Cremonini, e guadagnare punti fondamentali nella lotta salvezza.

E allora i rossoblù dovranno ripartire dalla doppietta di Pinamonti contro il Bologna per fermare la Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti, reduci dal successo in Europa League, non cadono in casa dall’11 marzo e oggi inseguono tre punti che azzererebbero il gap con Atalanta e Udinese. Insomma, un match da seguire per le speranze del Genoa di uscire dalla zona retrocessione.