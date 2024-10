Genoa, Gilardino: “Che fatica e che emozioni. Oggi c’è stata una reazione. Balotelli? Dipende dagli indisponibili”

Genova. “Che fatica, che emozioni che mi hanno dato i ragazzi!”. Gilardino si lascia andare a inizio conferenza stampa in un sospiro di sollievo per un punto che vale moltissimo. “Dopo aver preso il secondo gol nel momento migliore era possibile anche non trovare un episodio favorevole, invece abbiamo mantenuto l’equilibrio e la consapevolezza, pur cambiando tanto. In settimana avevo chiesto questo. Arrivavamo da sconfitte pesanti, potevamo accusare lo 0-2, invece oggi c’è stata una reazione”.

Gilardino ha adattato tatticamente giocatori in un ruolo non loro ed elogia le sue colonne: “Vasquez ha fatto una grande partita dopo essere tornato ieri dalla Nazionale, Frendrup si è allenato un giorno e ha fatto una grande partita, sono anche felicissimo per Pinamonti. Dobbiamo ripartire da qui e mantenere questo tipo di spirito. Sarà un campionato difficile, ma con questo spirito e atteggiamento possiamo toglierci delle soddisfazioni“.

È un punto che ha quasi il sapore di una vittoria: “Non ho mai avuto dubbi su questi ragazzi, pur non essendoci tanti giocatori, ho fatto esordire Marcandalli dal primo minuto ed esordire Masini in serie A, questo significa che tutti sono dentro al progetto e vogliono dare qualcosa e questo è fondamentale. Dobbiamo correggere alcune situazioni dove possiamo fare meglio e con il sistema di gioco cambiato abbiamo toccato le corde dei ragazzi in altro modo di pensare e di giocare”. Nel finale Gilardino ha ridisegnato un 4-4-2 con Martin centrocampista e alzato Zanoli sopra Sabelli: “L’ho dovuto, l’ho rischiato, credo che abbiamo avuto anche coraggio nel farlo perché mettendo Aaron Martin dentro e lavorare con tre attaccanti di ruolo, ho provato il tutto per tutto, però ci ha dato ragione. Dobbiamo, credo, fare degli accorgimenti anche per le prossime gare. A tre sappiamo giocare, quindi nel momento in cui decideremo di dover cambiare a partita in corso o dall’inizio, bisogna avere comunque la mentalità, la disponibilità di poter cambiare sia dall’inizio che a partita in corso. È importante.

Ieri in conferenza Gilardino aveva ribadito la sua fiducia su Pinamonti e oggi è stato ripagato con una doppietta: “È linfa vitale per Andrea, si è sbattuto, ha corso, ha difeso, quando arrivano due gol così è fondamentale per un attaccante”. Una risposta anche a Balotelli? “Godiamoci Andrea e questo punto, Mario lo conosco, ci ho giocato insieme, conosco le sue qualità tecniche, faremo valutazioni in tal senso in relazione al periodo degli indisponibili e a quando rientreranno. È fondamentale capire i recuperi di Vitinha e Messias. Fino a 3 settimane fa avevo detto che andare a cercare svincolati non pronti era difficile, a oggi è cambiato tutto e stiamo facendo valutazioni”. Pinamonti, tra l’altro, non si è potuto presentare in sala stampa a causa di una botta alla testa.

Intanto Balotelli pubblica su Instagram una storia con scritto “Ma che gol ha fatto” con l’emoticon con gli occhi a cuore e due palloni.

Sul fatto che Vogliacco non abbia giocato Gilardino chiarisce che è stato per scelta tecnica: “Volevo dare fiducia a Marcandalli, che ha fatto percorso anche lui di crescita. Nel primo tempo ha fatto in parte bene, ha fatto qualche errore tecnico in uscita e ci sta, c’era bisogno di un pilastro come Vasquez vicino”. Il messicano gioca a 4 in nazionale e quindi Gilardino intende provare anche queste soluzioni: dovevamo essere più attenti ed efficaci, nel secondo tempo pur andando sotto di due gol non avevamo paura a tenere 40-50 metri di profondità alle spalle”.

Per le prossime partite Gilardino si augura di recuperare qualcuno tra Badelj, Ekuban, Messias e Bani. Elogia Martin, che ha coperto più di un ruolo, “dando disponibilità incredibile” e difende invece Miretti, autore di una prova insufficiente: “Arriva da un periodo di inattività con un problema al piede, ci vorrà tempo per vedere il vero Fabio Miretti, sto andando oltre il minutaggio che dovrebbe fare. Va supportato in questo momento.”

L’ultimo complimento è per Leali: “Un ragazzo straordinario, tutti vorrebbero un portiere del genere. Ha fatto una partita strepitosa e sono contento per lui”.