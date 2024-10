Genoa-Fiorentina LIVE (0-0). Primo tempo combattivo dei rossoblù, buono l’impatto di Ekhator dal primo minuto

Genova. Primo tempo tra Genoa e Fiorentina che termina 0-0. La scelta di Gilardino di mettere Ekhator dal primo minuto è quella giusta. Il ragazzo ha un ottimo impatto sulla partita: scende a prendersi il pallone, lo protegge, fa sponda e parte in velocità quando i compagni riescono a lanciarlo. Il Genoa è più ordinato, compatto e parte subito con l’atteggiamento combattivo che lo ha contraddistinto anche nella scorsa stagione, sostenuto da un pubblico che non ha smesso di cantare per tutti e i 45 minuti. La Fiorentina subisce, anche se fa molto più possesso palla, senza però creare manovre d’attacco realmente pericolose. Solo nella seconda parte della prima frazione la squadra di Palladino alza un po’ il baricentro e arriva alla prima vera occasione al 39′ con Leali che si allunga e devia in fallo laterale un tiro dalla distanza di Richardson. Il Genoa invece arriva al tiro più facilmente rispetto alle ultime uscite e ci prova prima su calcio piazzato con Martin al 12′ (palla alta di pochissimo) e poi con un rasoterra di Sabelli da buona posizione, che termina a lato di un metro (23′).

45′ Due minuti di recupero

39′ Prima occasione Fiorentina: Leali si tuffa per deviare un tiro dalla distanza di Richardson

36′ Fiorentina che si affaccia dalle parti di Leali con Dodo che tenta un tiro non avendo granché scelta. Parata del portiere rossoblù senza problemi

33′ Problemi per Bove, medico e masaggiatore in campo

31′ Sugli sviluppi dell’angolo arriva un altro corner per la Fiorentina dal lato distinti stavolta per una deviazione di Thorsby. La battuta viene bloccata in presa sicura da Leali

30′ Sottil si accentra e tenta il tiro da fuori area, Vasquez devia in corner

27′ Genoa ancora al tiro! Ekhator è spalle alla porta circondato da quattro avversari, ma riesce a girarsi. La conclusione però è debole e De Gea para

23′ Occasione Genoa! Da una rimessa laterale scaturisce un cross di Martin raccolto da Sabelli in area di rigore, che prova un destro rasoterra che sfila a un metro dal palo alla sinistra di De Gea

20′ Uscita un po’ avventurosa di Matturro, Fiorentina che ne approfitta con un cross di Colpani per Ranieri sul secondo palo. Colpo di testa controllato senza problemi da Leali

12′ Batte Martin: sinistro a scavalcare la barriera a palla che finisce alta di pochissimo

11′ Calcio piazzato da posizione interessante per il Genoa, provocato da un fallo di Martinez Quarta (ammonito) su Pinamonti. Palla all’altezza della lunetta. Partenza positiva per la squadra di Gilardino, che sinora sta interrompendo bene il gioco a centrocampo e ripartendo bene. Buono l’apporto di Ekhator sin dall’inizio

7′ Tentativo di Matturro col destro dopo un calcio piazzato di Martin rimesso in mezzo e con Frendrup che svirgola da buona posizione, palla centrale bloccata da De Gea

6′ Altro giallo estratto da Chiffi, stavolta è per Richardson, che era stato anticipato da Ekhator

2′ Subito un cartellino giallo per Pinamonti, autore di un fallo su Bove

1′ Si comincia con palla alla Fiorentina, in maglia bianca, che attacca verso la Nord. Genoa con la terza maglia.

Il capitano Milan Badelj schierato dal primo minuto, così come Ekhator accanto a Pinamonti. Il Genoa si prepara ad affrontare una delle squadre più in forma di questo campionato, la Fiorentina, che arriva al Ferraris priva di Albert Gudmundsson a causa infortunio.

Tra gli avversari c’è anche De Gea, il portiere che nel mercato estivo era stato accostato ai rossoblù. Viola privi anche di Kean, che non è neanche partito per Genova. Dal primo minuto c’è Sottil, figlio dell’attuale allenatore della Sampdoria, presente allo stadio.

Genoa chiamato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, con una classifica che lo vede all’ultimo posto a 6 punti.

Genoa: Leali, Vogliacco, Vasquez, Matturro, Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin, Ekhator, Pinamonti.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Bohinen, Pereiro, Miretti, Marcandalli, Dorgu, Kassa, Zanoli, Ahanor, Melegoni, Masini.

Fiorentina: De Gea, Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Gosens, Richardson, Bove, Colpani, Beltràn, Sottil, Kouamé.

Allenatore: Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Mandragora, Ikoné, Comuzzo, Moreno, Adli, Kayode, Baroncelli, Parisi, Rubino.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: Pinamonti (G); Richardson, Martinez Quarta (F)

Spettatori: 2.161 biglietti venduti, di cui 50 ospiti. 28093 abbonati.